Масований обстріл України: російську ракету збили з кулемета "Браунінг" (відео)

За словами генерал-лейтенанта ЗСУ Сергія Наєва, мобільні групи успішно відпрацювали по повітряних цілях противника в Північній операційній зоні.

На півночі країни мобільні вогневі групи знищили одну з ворожих ракет за допомогою кулемета. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити кілька крилатих ракет противника. Одну з них знищено кулеметом "Браунінг", — зазначив командувач.

Обстріл України 23 січня: що відомо

23 січня Збройні Сили РосійськоїФедерації запустили балістичні та крилаті ракети в бік України. Вибухи було почуто в Києві, а також у Павлограді Дніпропетровської області. За даними Повітряних сил, ракети були присутні в повітряному просторі України близько години і постійно змінювали свій напрямок.

Також росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди. У Святошинському районі внаслідок "прильоту" виникла пожежа, що охопила кілька автомобілів, а також надійшли виклики екстрених служб у Солом'янський район.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) було представлено фотографії наслідків обстрілу Києва в Солом'янському районі. Будівля дитячої футбольної школи зазнала значних пошкоджень.

Крім того, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Харкову. Унаслідок одного з них було пошкоджено газопровід у передмісті. В ОВА повідомили про двох загиблих і 11 постраждалих унаслідок обстрілу.