Як змінились "козирки" на ізраїльських танках Merkava за час війни (фото)

Антидронові екрани на ізраїльських танках відрізняються за формою від тих, що фіксуються на російсько-українській війни. Це повʼязано з особливістю ведення бойових дій в секторі Гази.

Ізраїльські Merkava 3 зʼявляються з покращеними "козирками" для захисту від дронів. Під час бойових дій в секторі Гази танки зіштовхуються з різноманітними загрозами. Про це повідомляє The War Zone.

Нові зображення в мережі показують, що ізраїльські танки Merkava 3 отримали антидроновий екран у формі піраміди, а також спеціальні смуги на борту, які мають унеможливити прилипання магнітних саморобних бомб. Останніми тижнями операції в секторі Гази тривають, але військові переходять до меншої інтенсивності.

Merkava 3 мають стандартизовані "козирки" Фото: Xinhua

Танк Merkava 3 перебуває у процесі поступового списання, зараз основними операторами машин є резервні підрозділи. Ще з початку війни в Ізраїлі Merkava 3 та Merkava 4 оснащувались "козирками" для захисту від дронів. Наразі Merkava 3 мають більш комплексу та стандартизовану форму для "козирка". Візуально вони виглядають такими, що були виготовлені в заводських умовах. Вони мають міцніші опори та каркас у верхній частині, ніж на попередніх конструкціях.

Також змінилась сама форма екранів, які тепер мають піднятий центр, що візуально нагадує намет чи піраміду. Завдяки формі "козирку", гранати чи інші вибухові пристрої, що потраплять на неї можуть впасти на землю. Також бортові екрани отримали гумові вставки, які мають завадити встановити вибухівку на магнітах.

Фото: Xinhua

Наразі невідомо, чи отримають Merkava 4 подібні "козирки". Складністю для ізраїльських військових є густонаселеність сектора Гази. Бойовики можуть обходити бронетехніку й бити збоку або встановлювати вибухівку й ховатись у тунель.

Нагадаємо, 14 грудня в ЗМІ показали, як Merkava 4 захистив від атаки РПГ за допомогою комплексу Trophy.

23 листопада експерти пояснили, чи є альтернатива "мангалам" на бронетехніці.