Атакували з п'ятьох областей РФ: Залужний розповів, скільки ЗСУ знищили російських ракет (фото)

Російські окупанти запускали ракети по території України з Брянської, Бєлгородської, Орловської, Саратовської та Воронезької областей. Всього було випущено 41 засіб повітряного нападу.

Сили ППО змогли збити 21 російську ракету під час атаки ЗС РФ території України 23 січня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, окупанти завдали по Україні комбінованого ракетного удару по Україні. Для цього ворог використав крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Усього по території України було випущено 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість з них — балістичні.

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 ( запускали з Бєлгородської області у напрямку Харківщини);

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – аеродром Енгельс, Саратовська область);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 (запускали з Брянська та Орловської області у напрямку Сумської та Харківської області);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька області)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область).

Повітряним силам ЗСУ разом із ППО Сил оборони вдалося знищити:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М"

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, що мобільні групи успішно відпрацювали по повітряних цілях противника в Північній операційній зоні. На півночі країни мобільні вогневі групи знищили одну з ворожих ракет за допомогою кулемета.

Раніше повідомлялося, що Польща піднімала в повітря авіацію під час ракетних ударів ЗС РФ по Україні. За даними ЗС Польщі, на тлі масштабного обстрілу було розпочато всі необхідні процедури щодо убезпечення повітряного простору країни.