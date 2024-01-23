"ТОС-1 для бідних": ЗС РФ встановили бомбометні системи РБУ-6000 на старі танки (відео)

За словами журналістів, ставлячи пускові установки 60-х років на вантажівку або тягач, російські інженери ризикували. Радіус дії протичовнових РБУ-6000 — кілька км. Усе, що їх везе, вразливе перед мінометами, ПТРК і FPV-дронами.

Одна з найгірших російських бронемашин, судячи з усього, еволюціонує. З минулої осені війська РФ почали експериментувати та встановлювати наявні протичовнові реактивно-бомбометні системи РБУ-6000 на бортові вантажівки та броньовані тягачі МТ-ЛБ. Про це пише Forbes.

Системами РБУ-6000 зазвичай оснащувалися військові кораблі. 12-ствольна РБУ-6000 — зброя неточна, але цілком підійде для придушення військ противника, пише Девід Екс.

Протичовнова система на гусеничному рушії

Ставлячи пускові установки 60-х років на вантажівку або недостатньо захищений тягач МТ-ЛБ, росіяни все ж ризикували. Радіус дії РБУ-6000 — кілька кілометрів: і все, що їх везе, буде вразливе перед мінометами, ПТРК і FPV-дронами, не кажучи вже про важку артилерію і ракети.

Російська морська піхота, схоже, розуміє проблему і намагається її вирішити, поєднавши старі пускові установки з не менш старими танковими шасі. Щоб поліпшити таким чином їхній захист.

РБУ-6000 на Т-80 і тагячах

На відео, яке було опубліковано в соцмережах цього тижня, показано РБУ-6000 на корпусах танків Т-80.

У вересні з'явилася фотографія цих гармат на тягачі МТ-ЛБ. Принаймні 13-тонний МТ-ЛБ являє собою досить надійну платформу для пускової установки.

РБУ-6000

Чого не можна сказати про ще один транспортний засіб для РБУ-6000 — неброньовану 15-тонну вантажівку, до якої бомбометну систему прикріпили болтами та, мабуть, підперли шматком дерева. Такий монстр Франкенштейна з'явився в листопаді.

Проблема слабкої броні

В обох ранніх варіантів — один недолік: немає надійної броні. МТ-ЛБ ще може витримати легкий артилерійський обстріл, а вантажівка ні. Відсутність броні не була б проблемою, якби ракети РБУ-6000 літали далі п'яти км. Але з наявною дальністю намагатися підходити до позицій Сил оборони в межах кількох кілометрів, щоб скинути ракети RGB-60 — для російських військових те саме, що самогубство.

FPV-дрони, що вибухають, всюди та весь час у радіусі приблизно п'яти км від українських позицій. FPV несе тільки пів кілограма вибухівки, але цього достатньо, щоб вивести з ладу РБУ-6000, розміщену на вантажівці або тягачі, або ж спричинити потужніший вторинний вибух.

Корпус танка Т-80 з бронею в десятки або сотні міліметрів, навпаки, може захистити екіпаж у разі вибуху ракети. Зміцнивши свої пускові установки РБУ-6000 додатковою бронею, росіяни, по суті, зробили вогнеметну установку ТОС-1 для бідних (24 термобаричні ракети на танковому шасі). У потужних ракет системи "Солнцепек" дальність дії 3 км, вони різко вибухають при ударі. Екіпажі ТОС-1 часто не виживають під час влучень у їхні машини. Вижити, якщо і вдається, то завдяки броні.

Згодом, у міру вдосконалення цієї ідеї, РБУ-6000 на гусеничній тязі можуть виглядати вже не такими комічними та небезпечними для російських екіпажів.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, M1 Abrams у поєднанні з Bradley можуть використовуватися для нічних операцій, оскільки сенсори М1 вночі "бачать", як вдень.

Також повідомлялося, що під час ранкового обстрілу України застосовувалися крилаті та балістичні ракети. У підсумку — постраждали десятки людей.