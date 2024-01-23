Із виробництва на модернізацію: в Польщі допрацьовують ПРО Aegis

Американський комплекс Aegis — частина Європейського поетапного адаптивного підходу до регіональної протиракетної оборони, що складається з різних обʼєктів по континенту.

Військово-морські сили США, які побудували в Польщі протиракетний обʼєкт Aegis, узялися модернізувати щойно побудовану систему. Про це повідомляє Defense News.

Американський протиракетний комплекс Aegis, який прийняли на озброєння 15 грудня 2023 року, почали модернізовувати. Обʼєкт повторює румунський аналог у Девеслу, який перебуває в експлуатації з 2016 року. Aegis у Польщі будували з низкою складнощів, які не дозволили побудувати ПРО за затверджені терміни.

Перед прийняттям на озброєння MDA проводили тестування та випробування системи Aegis. За словами представника ВМС США в Європі, офіційна передача в НАТО очікується навесні або влітку нинішнього року. Технічне обслуговування та модернізація полягає в тому, щоб удосконалити системи, які були придбані ще 5 років тому.

Aegis Ashore у Польщі Фото: USN

"Як правило, ці можливості модернізації після постачання стосуються модернізації системи C4I і вдосконалення обладнання, яке було закуплено за п'ять років до завершення будівництва, а також усунення застарілості, створення нових необхідних можливостей і посилення безпеки", — сказав віцепрезидент і контрадмірал MDA Джон Гілл.

Ідеться про систему навігації та синхронізації глобального позиціювання разом із обчислювальними потужностями Aegis. Очікується, що період техобслуговування триватиме 4 місяці.

Польський об’єкт Aegis Ashore є частиною Європейського поетапного адаптивного підходу до регіональної протиракетної оборони від загроз із боку Ірану та включає кораблі з радаром Aegis, що базуються в Роті, що в Іспанії, радар AN/TPY-2 у Туреччині (функціонує з 2011 року) та комплекс Aegis Ashore у Румунії.

Нагадаємо, 11 грудня ЗМІ писали, що США добудовують у Польщі надпотужний комплекс Aegis.

Раніше ЗМІ писали, що Україна запросила в США ПРО THAAD, яка зможе збивати цілі в радіусі 200 км.