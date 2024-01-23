Українці оплатили 10 тисяч FPV-дронів для ЗС РФ, — аналітики (інфографіка)

Російські автори контенту заробили на українцях 81,6 мільйона доларів за рік, з яких близько 5 мільйонів пішло в федеральний бюджет.

Українці за рік оплатили десять тисяч FPV-дронів для армії Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили аналітики UA War Infographics у Telelgram-каналі 23 січня.

"Російський контент вбиває", — йдеться у повідомленні.

Українці, що дивилися російських YouTube-блогерів та слухали російську музику на стрімінгових сервісах протягом року оплатили десять тисяч безпілотників для ворожої армії. Таким чином українці сплатили п'ять мільйонів гривень податку за контент російських авторів у бюджет РФ.

За рік російські автори заробили на українцях 81,6 мільйона доларів, з яких п'ять мільйонів — податки. Натомість вартість одного FPV-дрона складає 500 доларів.

Нагадаємо, 2 січня у ЗМІ повідомили, що у 2024 році компанія Google заплатила Росії 29 млрд рублів штрафів, накладених на неї у 2023 році. Тоді як компанія Meta заплатила 2 млрд рублів штрафу. Сумарно обидві компанії поповнили бюджет ворога на 31 млрд рублів, тобто 341 310 000 доларів. Ці компанії звинувачували в "невидаленні інформації, доступ до якої підлягає обмеженню, включно з фейками про спеціальну військову операцію і ЛГБТ-контентом".

10 грудня український волонтер та блогер Сергій Стерненко розповів, що в Росії почали системно виробляти FPV-дрони. Зокрема, ворог створював навчальні центри для операторів БПЛА, частково локалізував виробництво, розробляв різні моделі дронів — від літакоподібних до дронів зі скидами.