Війна неминуча: Медведєв пригрозив відібрати Аляску у США силовим шляхом

Експрезидент РФ відповів представнику Держдепартаменту Веданту Пателю на заяву про те, що Москва не отримає Аляску назад. За його словами, у Кремлі чекали, що продана в XIX столітті територія повернеться з дня на день.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв попередив американське керівництво, що війни через Аляску не уникнути. Про це йдеться в англомовному акаунті соцмережі X колишнього російського президента.

"Згідно із заявою представника Державного департаменту, Росія не отримає назад Аляску, яка була продана Сполученим Штатам у XIX столітті. Ну, ось і все, тоді. А ми ж чекали, що вона повернеться з дня на день. Тепер війна неминуча", — написав він.

Скріншот поста Дмитра Медведєва про Аляску

За день до цього заступник прессекретаря Держдепу США Ведант Патель, коментуючи чутки про те, що глава Кремля Володимир Путін нібито підписав указ про те, що продаж Аляски був "незаконним", заявив, що Путін "не отримає" Аляску.

Коментар користувача про чек, що підтверджує продаж Аляски

Хтось із коментаторів написав, що чек після продажу території Аляски не зберігся, а без нього клієнтський сервіс у США не працює, і повернення неможливе.

Нагадаємо, що 17 січня Медведєв заявив, що життя у великій державі, яку українці "зараз не надто люблять, краще за смерть — їхню смерть і смерть їхніх близьких". За його словами, громадянам України варто усвідомити це якомога швидше.

Також повідомлялося, що 12 січня Медведєв погрожував одвічним ворогам британцям і прем'єру Ріші Сунаку касетними бомбардуваннями Києва. Російський чиновник застеріг британську владу від розміщення в Україні контингенту військ.