Повітряні сили ЗСУ повідомили про нові пуски ракет по Україні: що відомо

Заступник голови Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що, ймовірно, паралельно з ракетами російських окупантів є й фальш-цілі. Згодом від підтвердив цю інформацію.

23 січня ворожі Збройні сили запустили по Україні ракети з Курської області Російської Федерації. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Так, о 13:47 у Повітряних силах оголосили про пуски ракет з Курської області з напрямком на південний захід України.

Згодом, о 13:50 у командуванні знову попередили про пуски ракети з РФ із таким же напрямком.

О 15:57 у Повітряних силах заявили про рух російських ракет на Сумщині, напрямок – південно-західний.

Пізніше, о 14:02, у командуванні додали, що Росія випустила ще ракети з Курської області у напрямку південного заходу України.

О 14:10 ПС заявили про повторні пуски та, ймовірно, роботу із реактивної системи залпового вогню.

Про відбій загрози у командуванні повідомили о 14:33.

Окупанти запустили фальш-цілі

Заступник голови Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко о 13:52 повідомив, що, ймовірно, паралельно з пусками ракет російських окупантів є й фальш-цілі. Згодом, о 14:08 від підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, 23 січня, ЗС РФ РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Вибухи прогриміли в Києві та Павлограді. За даними Повітряних сил, протягом години ракети перебували в повітряному просторі українських областей, змінюючи курс. У столиці повідомили про роботу ППО.

Повітряні сили Польщі підняли авіацію в небо через ракетну атаку окупантів по території України. Зазначається, що авіація Польщі та її союзників була задіяна і взяла участь у відповідних військових заходах.