Повітряні сили ЗСУ повідомили про нові пуски ракет по Україні: що відомо
Заступник голови Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що, ймовірно, паралельно з ракетами російських окупантів є й фальш-цілі. Згодом від підтвердив цю інформацію.
23 січня ворожі Збройні сили запустили по Україні ракети з Курської області Російської Федерації. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Так, о 13:47 у Повітряних силах оголосили про пуски ракет з Курської області з напрямком на південний захід України.
Згодом, о 13:50 у командуванні знову попередили про пуски ракети з РФ із таким же напрямком.
О 15:57 у Повітряних силах заявили про рух російських ракет на Сумщині, напрямок – південно-західний.
Пізніше, о 14:02, у командуванні додали, що Росія випустила ще ракети з Курської області у напрямку південного заходу України.
О 14:10 ПС заявили про повторні пуски та, ймовірно, роботу із реактивної системи залпового вогню.
Про відбій загрози у командуванні повідомили о 14:33.
Окупанти запустили фальш-цілі
Заступник голови Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко о 13:52 повідомив, що, ймовірно, паралельно з пусками ракет російських окупантів є й фальш-цілі. Згодом, о 14:08 від підтвердив цю інформацію.
Нагадаємо, 23 січня, ЗС РФ РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Вибухи прогриміли в Києві та Павлограді. За даними Повітряних сил, протягом години ракети перебували в повітряному просторі українських областей, змінюючи курс. У столиці повідомили про роботу ППО.
Повітряні сили Польщі підняли авіацію в небо через ракетну атаку окупантів по території України. Зазначається, що авіація Польщі та її союзників була задіяна і взяла участь у відповідних військових заходах.