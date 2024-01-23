Замерзлі тіла росіян: українські солдати розповіли про бої за Авдіївку

Російська армія зазнає великих втрат, проте швидко відновлюється та знову йде в штурм, розповів український військовий з позивним "Терен".

У районі Авдіївки Донецької області спостерігаються втрати з обох сторін, проте особливо серед армії Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в CNN.

Український снайпер з позивним "Бес", офіцер групи спецназу "Омега" атаки окупантів біля Авдіївки назвав "м'ясними нападами".

"Мертві солдати просто лежать там замерзлі… Їх ніхто не евакуює, ніхто їх не забирає", — сказав він.

З його слів, таке відчуття, ніби в людей немає конкретного завдання, вони "просто йдуть і вмирають".

Натомість командир українського підрозділу безпілотної розвідки з позивним "Терен" розповів, що росіяни швидко відновлюють свої сили та йдуть у штурм.

"Якщо за день ми (українські військові, — ред.) можемо знищити безпілотниками від 40 до 70 військовослужбовців (російської армії, — ред.), наступного дня вони відновлюють свої сили і продовжують атакувати", — повідомив він.

Він наголосив, що за 18 місяців пілоти дронів зі 110-ї механізованої бригади вбили щонайменше 1500 окупантів. Натомість видання зазначило, що битва за Авдіївку перетворилася на "виснажливий клопіт".

Нагадаємо, 22 січня сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук розповів, що російські військові почали масові штурми Авдіївки Донецької області у жовтні 2023 року. Ворог одночасно застосував велику кількість особового складу та бойової техніки.

23 січня народний депутат Муса Магомедов повідомив, що противник "повторно" знищує Авдіївку. Росіяни щодня гатять по місту з усього, що є в їхньому арсеналі. У місто перестали доставляти гуманітарну допомогу, лікарні не працюють, попри це в Авдіївці залишаються люди.