"Це був шок": у ЗСУ розповіли про "незвичність" першого масового штурму Авдіївки (відео)

Російські військові захопили Авдіївський терикон, що ускладнило логістику українських військових. Бійцям ЗСУ проблематично відстоювати на позиціях протягом декількох днів, розповів сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук.

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Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук заявив, що масові штурми Збройних сил Російської Федерації розпочалися на Авдіївку Донецької області 10 жовтня. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Це був для мене, якщо чесно, шок. Це бук шок, не через те, що вони просто почалися, а почалися з якою масою. О четвертій ранку нас підняли", — сказав Ігор Тимощук.

З його слів, ворог розпочав перший штурм в бік Авдіївського терикона. Українських військових "привела в шок" кількість російської техніки та особового складу. Він зазначив, що бійці були готові до того, що окупанти підуть у наступ, проте не було готовності до того, що саме таку кількість особового складу та техніки використає ворог.

Ігор Тимощук наголосив, що російські військові почали наступати на Авдіївку з трьох сторін, тоді як завданням українців було недопуск ворога до терикона. Українські військові під час першого штурму впоралися з цим — відбили, завели людей для посилення позицій. Артилерія, що перебувала по лівому та правому краю зупинила перший штурм.

"Ми втримали Авдіївку, ми і далі її втримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно, як через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки, ми з силами такими самими. А вони по своїх трупах просто проходили", — розповів Тимощук.

ЗС РФ контролюють терикон: що змінилося на фронті

Сержант зауважив, що наразі Авдіївський терикон перебуває під контролем ЗС РФ. У зв'язку з цим змінилася логістика, точність завезення та підвезення боєкомплекту, особового складу, який заходить на заміну хлопців на позиціях вночі. Крім цього, він повідомив, що в Авдіївці ночі холодні, якщо рані можна було п'ять днів відстояти на позиціях, то наразі це проблематично.

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Нагадаємо, 20 січня бійці 110-ї ОМБр показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки Донецької області. У районі щодня відбуваються контакті бої, ворог проводить штурм та здійснює авіанальоти.

22 січня аналітик групи Oryx Naalsio розповів, що від початку наступу ЗС РФ на Авдіївку окупанти втратили 531 одиницю військової техніки, а ЗСУ — 43. З його слів, таке співвідношення втрат свідчить про "неспроможність військового керівництва РФ".