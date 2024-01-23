Главі МЗС Угорщини надійшли погрози життю нібито українською мовою, — ЗМІ

У МЗС Угорщини зазначили, що тиск на країну зростає. За словами дипломата Тамаша Менцера, спочатку польський прем'єр атакував "мирну позицію угорської партії" за допомогою неприйнятних заяв.

Перед візитом до Ужгорода на електронну пошту посольства Угорщини в Україні надійшов лист із погрозами вбивством міністру закордонних справ країни Петеру Сіярто. Про це повідомляє угорське видання Index.hu.

За словами журналістів, лист нібито був українською.

"Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все можливе, щоб ми програли війну, — цитують журналісти ймовірний лист. — Ви думаєте, що ваш міністр просто приїде до нас після нападок на Україну?"

Реакція МЗС Угорщини

Угорські дипломати після цих повідомлень заявили, що погрози життю не завадять главі зовнішньополітичного відомства Петеру Сійярто представляти інтереси країни за кордоном.

"Ми спостерігаємо, що тиск наростає. Польський прем'єр атакував мирну позицію угорської партії за допомогою неприйнятних заяв, зі свого боку, Петер Сійярто, міністр закордонних справ, отримує погрози життю. Ті, хто думають, що угорський міністр злякався, не знають Петера Сійярто", — написав дипломат Тамаш Менцер у своєму дописі, додавши, що ті, хто вважає, що погрозами та тиском можна чогось досягти, просто не знають угорців.

Пост угорського міністра

За його словами, Будапешт, як і раніше, підтримує негайне і безумовне припинення вогню, мирні переговори та мир!

Коментарі до посту

"На полі бою немає рішення, є тільки загиблі люди. Мир вимагає припинення вогню і переговорів... Вони не завадять нам представляти угорські інтереси. Щоб досягти миру, потрібне негайне припинення вогню і переговори!" — написав угорський дипломат.

Інші політики та публічні особи Угорщини коментували пост словами про те, що "погрози й агресія ні до чого не приведуть".

"Мир — єдина гарантія нормального життя і мирного співіснування", — написала журналістка Штеффі Дері.

"Світу боляче від того, що угорці хочуть миру", — додав репортер Богар Даніель.

"Угорщина на мирному березі" — висловився політик Іштван Голік.

Коментар до посту

У ще одному коментарі повідомлялося, що інформація про лист, найімовірніше, фейк спільного виробництва партії Віктора Орбана Фідеc і представників РФ.

Ілюстрація "мирної позиції" Угорщини, опублікована колишнім консультантом компанії MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt

Нагадаємо, що ЄС розглядає жорсткі заходи проти Угорщини через заблоковану допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Угорщина не підтримала новий фонд Європи для військової допомоги Україні.