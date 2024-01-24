Лавров засудив "політичні вбивства" іранських офіцерів: в Ізраїлі відреагували (відео)

За словами глави російського дипломатичного відомства, атаки ізраїльтян на аеропорти Дамаска й Алеппо "заважають доставці гуманітарної допомоги".

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров закликав Ізраїль "припинити політичні вбивства". Про це він сказав телеканалу CBS 22 січня.

Лавров заявив, що атаки ізраїльтян на Сирію, включно з аеропортами Дамаска й Алеппо, "заважають доставці гуманітарної допомоги".

"Ми закликаємо їх припинити політичні вбивства. У Дамаску кілька офіцерів іранського Корпусу ісламської революції було збито ракетою, найімовірніше, ізраїльською", — сказав глава російського дипломатичного відомства.

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Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан під час засідання Ради безпеки зазначив, що Росія використовує іранські безпілотники, щоб атакувати мирних жителів України.

"Іранський терор досягне всіх нас, кожен з нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном", — сказав Ердан.

Нагадаємо, 22 січня Сергій Лавров заявив, що метою так званої "спеціальної військової операції" Росії була не війна з Україною, а боротьба зі "злочинним режимом". За його словами, в українського народу з Росією "зберігаються "братні узи".

Зі свого боку представник США Роберт Вуд 22 січня сказав, що заяви російського керівництва про те, що оборона і підтримка України, яка протистоїть агресії, продовжує війну, є "цинізмом вищого порядку".