Росія готова до переговорів, але є одна умова: про що збрехав Лавров в ООН, — ISW

РФ виступила перед західними лідерами з гучними заявами про Україну. Однак деяким твердженням представника країни-агресорки Сергія Лаврова суперечать навіть слова самого президента Росії Володимира Путіна.

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Росія продовжує використовувати Раду Безпеки ООН для просування своїх брехливих наративів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 січня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив на засіданні Радбезу ООН 22 січня. Воно було скликане самою країною-агресоркою.

Головні тези Лаврова, які виділили аналітики:

Росія завжди була "готова до переговорів", але їхнім результатом має бути усунення українського уряду;

українці не зацікавлені у війні, а продовжувати протистояння їх підштовхує Захід;

"формула миру" президента Володимира Зеленського — це "шлях в нікуди", і що швидше це усвідомлять, то краще нібито буде для України й Заходу;

якщо Україна "припинить боротьбу", будуть врятовані "сотні тисяч" життів;

Захід нібито просуває ідею про ризик нападу Росії на НАТО в майбутньому, щоб "вимагати гроші" на допомогу Україні.

Аналітики підкреслили, що офіційні представники Кремля включно з самим президентом РФ Володимиром Путіним "постійно висловлювали загрозливу риторику" проти НАТО.

Також Лавров звинуватив ЗСУ у завданні ударів по тимчасово окупованих територіях. В ISW зазначили, що нещодавно він стверджував про атаку західною зброєю по цивільних об’єктах у Донецьку. Схожі наративи просували й інші російські джерела, але іноземні журналісти незалежно підтвердити ці заяви не змогли. Водночас в Україні заперечили здійснення такого обстрілу.

Аналітики виділили й спроби Лаврова применшити воєнні злочини російських окупантів. Він заявив, що росіяни й українці "живуть у мирі та злагоді" на захоплених територіях. З його слів, народи житимуть як "брати й добрі сусіди", коли Кремль досягне своїх цілей у війні. В інституті наголосили, що йдеться про повну капітуляцію України та Заходу.

"ISW регулярно документувала, як російські війська та окупаційні адміністрації брали участь у широкомасштабних і навмисних кампаніях етнічної чистки; примусово та незаконно вивозили до Росії українців, у тому числі дітей; і систематично працюють над ліквідацією української мови, культури, історії та етнічної приналежності на територіях, окупованих російськими військами", — йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що, на їхню думку, Росія хоче зміцнити свою позицію в ООН та отримувати вигоду від перебування у Радбезі. Засіданні 22 січня Лавров використав для "сприяння різноманітним інформаційним операціям Кремля". В ISW припустили, що метою країни-агресорки було легітимізувати свої наративи та просунути їх на світовій арені, а також переконати інші країни припинити свою військову допомогу Україні.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що війна в Україні завершиться переговорами. Однак, з його слів, важлива позиція, в якій на цей момент перебуватиме Київ.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк озвучив умову завершення війни в Україні. Він зазначив, що будуть підписані угоди з Росією, і вони мають додати один обов’язковий пункт.