Фізіологію складно обманути: у ЗСУ назвали ідеальний вік для мобілізації (відео)

Наразі середній вік військових в українській армії — від 38 до 50 років. Здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші, ніж у 25-річного, розповів генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос заявив, що найкращими воїнами є чоловіки віком від 18 до 25 років. Про це він повідомив у програмі "Говорить великий Львів".

"Президент (Володимир Зеленський, — ред.) мусить ухвалити рішення про пониження вікового цензу, що стосується призову. Бо як би там не було, найкращі воїни — це від 18 до 25", — сказав Сергій Кривонос.

Також він зазначив, що все населення України повинно бути готовим захищати власну домівку, зокрема, це повинно бути завданням №1.

За словами Кривоноса, наразі середній вік військових в українській армії — від 38 до 50 років. Він наголосив: варто розуміти, що здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші, ніж у 25-річного. Фізіологію достатньо складно обманути, тому найкращими воїнами є молоді та мотивовані чоловіки.

Сергій Кривонос наголосив, що питання стоїть не в досвідченості військових, а в навченості. Якщо людину правильно навчити, то вона може досягти результатів, проте фізіологію складно "надурити". До того ж 22-25-річні чоловіки швидше відновлюються, ніж 40-річні.

"Треба реально дивитися на ці речі, якщо ми хочемо вижити як держава. Ми змушені будемо це робити", — додав він.

Нагадаємо, 22 січня заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що питання мобілізації обов'язкове, у ньому немає нічого надзвичайного. За його словами, мобілізація повинна відбуватися постійно.

Раніше повідомлялося, що чоловіки, які виїхали з України та перебувають за кордоном понад три місяці, повинні стати на облік. Це стосується призовників, військовозобов'язаних і резервістів.