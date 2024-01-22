"Інформаційне шоу": в Україні слід змінювати системний підхід до питання мобілізації, — Жорін (відео)

За словами Максима Жоріна, мобілізація має відбуватися постійно і ця тенденція триватиме доти, доки в країні триває війна.

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Україні потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська і давати військовим відпочивати. Про це повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За цим абсолютно звичайним, логічним процесом створюють шоу, в якому також бере участь Російська Федерація. Їм дуже подобається спостерігати, як ми між собою дискутуємо, сваримося і розбираємося", — заявив він.

Майор додав, що на сьогоднішній день дуже багато уваги приділяють питанню призову.

"У нас війна і абсолютно зрозуміло, що нам потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська і давати комусь відпочивати. Хтось користується цим, маніпулює цифрою, незрозуміло звідки взятою, і влаштовує істерику в суспільстві", — сказав Жорін.

Немає необхідності влаштовувати подібні події. Як і рік тому, коли відбувалася мобілізація в країні, ця тенденція зберігається і триватиме доти, доки в країні триває війна, зазначив він.

"Питання мобілізації обов'язкове, невіддільне і нічого надзвичайного в цьому процесі абсолютно немає. Мобілізація має відбуватися постійно, потрібно припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо цього питання. Ми маємо поставити на облік усіх, як мінімум чоловіків, зрозуміти, скільки їх є, в якому вони стані і далі вже призивати до армії саме тих, хто в армії на сьогоднішній день потрібен", — зазначив екскомандир полку "Азов".

Згідно з його висловлюванням, необхідно змінити системний підхід до питання мобілізації.

"Він охоплює підготовку особового складу, інформування, роботу з населенням у плані підготовки людей до нових умов і реалій життя, у яких ми перебуваємо", — додав Жорін.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони заявили, що ТЦК більше не надсилатимуть без потреби повістки. Зокрема, після запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних, вони можуть самостійно актуалізувати свої дані.

Також, як пояснював адвокат Роман Сімутін, українці можуть самостійно дізнатися, чи перебувають у реєстрі призовників. У ньому має міститися персональна та службова інформація, а також номери телефонів та адреси електронної пошти.