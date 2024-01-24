Українська РЕБ змогла "нейтралізувати" 20 з 21 засобів нападу під час ракетної атаки, — ВВС

Командування ЗСУ вперше заявило, що змогло "нейтралізувати" два десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ. Західні аналітики кажуть про "переломний момент" в питанні захисту неба України.

У ніч проти 13 січня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку по території України. Було випущено понад 40 ракет, зокрема 18 крилатих, 6 керованих авіаційних ракет і 6 аеробалістичних "Кинджалів". Половину з них, як відзвітували у Генштабі ЗСУ, збили сили ППО. Що сталося з рештою російський ракет, пише ВВС.

Як пише видання, статистичні дані свідчили про те, що Силам оборони вдалося збити лише 21 ракету. Цей результат виглядав, як не надто високий, але згодом стало відомо, що 20 ракет не долетіли до цілей внаслідок роботи РЕБ.

"На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі", – пояснив речник командування ПС Юрій Ігнат.

ВВС наголошує, що це вперше Україна публічно заявила про такий вдалий спосіб протидії російським ракетам.

Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW) назвав це "зміною" можливостей українського РЕБу. В ISW вказують, що раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

"Це якісно новий підхід в боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати РЕБ. Це тепер дає змогу впливати не лише на "Шахеди", але й на ракети", – пояснює ВВС Україна колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко.

Що таке РЕБ?

РЕБ за допомогою електромагнітного випромінювання та радіосигналів здатна вплинути на пристрої противника. Її завдання не лише виявити, придушити ці пристрої, але й захистити власні війська.

Засоби РЕБ можуть працювати в активному (генеруючи власне випромінення) чи в пасивному (відбиваючи випромінення ворожого об'єкту) режимі.

Нагадаємо, що мобільні групи успішно відпрацювали по повітряних цілях противника в Північній операційній зоні. На півночі Сили оборони знищили одну з ворожих ракет за допомогою кулемета.

Раніше повідомлялося, що Польща піднімала в повітря авіацію під час ракетних ударів ЗС РФ по Україні. За даними ПС Польщі, на тлі масштабного обстрілу було розпочато всі необхідні процедури щодо убезпечення повітряного простору країни.