Авіакатастрофа Іл-76: на борту літака перебували 65 полонених бійців ЗСУ, — росЗМІ (фото)
Російські журналісти, посилаючись на реліз Міноборони РФ, стверджують, що військовополонених нібито везли на обмін. Генштаб офіційно не коментував інформацію про авіакатастрофу, але джерела ЗМІ серед командування ЗСУ зазначали, що Іл-76 перевозив зенітні ракети С-300.
На борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області Росії, могли перебувати 65 українських військовополонених. Про це повідомляє російське медіа Readovka з посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації.
Як стверджує відомство країни-агресора, українських військових нібито перевозили для обміну.
Крім того, на борту знищеного літака перебували шестеро членів екіпажу і ще троє супроводжуючих.
"До місця зараз прямує комісія ПКС для встановлення причин катастрофи", — йдеться в повідомленні росЗМІ.
Реакція української сторони
Зазначимо, що офіційної реакції українського командування поки що не було.
У Бєлгородській області впав літак Іл-76 — подробиці
24 січня стало відомо, що в хуторі Кривий Корочанського району Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.
За даними українських ЗМІ, літак знищили силами ЗСУ — він перевозив ракети для комплексів С-300, якими обстрілюють Харківську область.
Нагадаємо, що 14 січня ЗСУ могли вразити два літаки Повітряно-космічних сил РФ над акваторією Азовського моря. Українські підрозділи завдали ударів по двох літаках — А-50 ДРЛО і бомбардувальнику Іл-22.