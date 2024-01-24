Обстріл Києва 23 січня: директор СК "Локомотив" оцінив наслідки ракетних ударів ЗС РФ

За словами Олександра Єгорова, у будівлях пішли тріщини по фундаменту, а рятувальники взагалі стверджують, що це не підлягає відновленню. Росія вкотре знищила об'єкт цивільної інфраструктури.

23 січня російські окупанти атакували ракетами мирні міста України, внаслідок чого постраждав київський спортивний комплекс "Локомотив". Директор Олександр Єгоров у коментарі Sport.ua розповів про наслідки, з якими довелося зіткнутися.

За його словами, того дня в нього була зустріч о 8 ранку, але він на неї запізнився через затори на дорозі, що найімовірніше врятувало йому життя. Співробітники ДСНС кажуть, що будівля відновленню не підлягає, адже дії ЗС РФ завдали їй сильних пошкоджень. Тріщини пішли по фундаменту.

Офісних приміщень і спортивних споруд більше немає, а цілими залишилися тільки трибуни, футбольні, волейбольні та міні-поля.

"У нас є оціночна вартість будівель. Це близько 50 мільйонів гривень. Повністю полетіла електрика, водопостачання, затоплено бомбосховища, тренажерні зали і прилеглу територію зокрема. Експертів не допускають до робіт, поки вибухотехніки не дадуть дозвіл тим, хто буде розбирати завали і робити повну оцінку того, що всередині, підвальних приміщень. Тут питання ще й фінансування цього всього", — заявив Олександр Єгоров.

Окремо він зазначив, що ніхто не припускав, що така біда може статися. Поки що немає інформації про те, чи підлягає "Локомотив" відновленню за державними програмами. Найближчим часом буде рішення з цього питання.

До слова, цього року команда "Локомотива" мала намір відзначити 105 років, тому напередодні був проведений капітальний ремонт, а потім трапилася така біда. Тренування спортсменів відбуватимуться в Солом'янському районі.

"Не дуже приємно, що фани московського "Локомотива" почали писати, що тепер залишиться один "Локомотив" — нехай не радіють. Спортивна спільнота має на це реагувати, тому що всі їхні закиди, що вони знищують військову інфраструктуру — повна брехня. Ми запрошуємо всіх журналістів на локацію. Ми готові показувати приміщення, де мали тренуватися наші спортсмени. У нас немає поруч якихось важливих об'єктів. Р**ня просто знищує цивільну інфраструктуру", — підсумував Олександр Єгоров.

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що в СК "Локомотив" у Києві відновили тренування після обстрілу ЗС РФ. Дітей на той момент на території не було, що врятувало всім життя. Діти середнього шкільного віку тепер займаються в залі, в якому збереглися стіни, вікна, дах і електроенергія.