Дітей не було: в СК "Локомотив" у Києві відновили тренування після обстрілу ЗС РФ, — ЗМІ (фото)

Ракети ЗС РФ вдарили по спортивному комплексу, в якому зранку мали займатися діти. За кілька годин тренування відновилися, повідомили журналісти порталу Telegraf.

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Зранку 23 січня російські ракети пошкодили спортивний комплекс "Локомотив" у Києві, який підпорядковується АТ "Укрзалізниця". Вибух зруйнував будівлю на території комплексу, могли постраждати діти й молодь, які регулярно тренувалися. За кілька годин тренування відновилися. Про наслідки атаки ЗС РФ розповіли в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що вибух російської ракети поранив одну людину. Ворог зруйнував споруду, де займалися спортом тисячі дітей й молоді з Києва та Херсона, а також зі міст, тимчасово окупованих росіянами, — із Маріуполя та Мелітополя.

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"На щастя, у момент події дітей на території комплексу не було", — ідеться в дописі.

На світлинах, опублікованих "Укрзалізницею", видно руйнування, завдані ЗС РФ. На одній світлині — повністю зруйнована будівля, від якої залишилася купа цегли та рештки даху. На іншій — пошкоджений фасад.

СК "Локомотив" у Києві — фасад після удару ЗС РФ Фото: Укрзалізниця СК "Локомотив" у Києві — зруйнований будинок Фото: Укрзалізниця

Журналісти порталу Telegraf відвідали спортивний комплекс і побачили, як відреагували спортсмени та тренери на обстріл ЗС РФ. Згідно з даними порталу, діти мали почати тренування о 8:30 — ракета Росія вдарила раніше, коли на майданчиках ще нікого не було.

За кілька годин у комплексі відновилися тренування, свідчать фото, опубліковані на порталі. Діти середнього шкільного віку займаються в залі, де збереглися стіни, вікна, дах, є електроенергія.

СК "Локомотив" у Києві — тренувальний зал Фото: telegraf СК "Локомотив" у Києві — тренування дітей Фото: telegraf

На світлинах, зроблених на відкритому майданчику, видно доросліших спортсменів — вони бігають по полю просто під снігом.

СК "Локомотив" у Києві — тренування дорослих Фото: telegraf

На території також присутні представники "Укрзалізниці": визначають ступінь пошкодження спортивного об'єкта.

СК "Локомотив" у Києві — перевірка стану Фото: telegraf

Зазначимо, на Google Мaps можна побачити, який вигляд до російського обстрілу 23 січня мав СК "Локомотив".

СК "Локомотив" у Києві — до обстрілу РФ 24 січня 2024 року Фото: Google Maps

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 23 січня

Росія здійснила масовий ракетний удар по Україні в ніч із 22 на 23 січня, раніше писав Фокус. Вибухи пролунали в кількох районах Києва та Харкова. У другій половині дня стало відомо, що від російського обстрілу загинули семеро людей: рятувальники продовжують розбирати завали.

У Повітряних силах розповіли про підсумки роботи сил ППО: вказується, що росіяни запустили сумарно 41 ракет. Вдалося збити 21 ракету: 15 ракет Х-101 (збили всі запущені), 5 балістичних ракет "Іскандер-М" і одну керовану авіаракету Х-59. Водночас російське Міністерство оборони відзвітувало про "виконання поставлених завдань": запевняють, що влучили по місцю виробництва ракет.

Нагадуємо, зранку 23 січня ЗС РФ завдали удару по Павлограду, заявили в Дніпропетровській ОВА. Водночас у ЗМІ розповіли, що росіяни для обстрілу використали ракети Х-101, які виробили в кінці 2023 року.