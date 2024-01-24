"Армія дуже маленька": жителям Британії потрібно готуватися до мобілізації для війни з РФ, — ЗМІ

Якщо військова повинність для британських громадян буде введена, це станеться вперше за більш ніж 60 років.

У Великій Британії можуть оголосити загальний призов на військову службу, якщо країна вступить у війну з Росією. Усе через те, що поточна чисельність збройних сил "занадто маленька". Про це попередив командувач армією Генерал сер Патрік Сандерс, передає The Sun.

Начальник Генерального штабу у своїй промові 24 січня наголосить на необхідності міністрів "мобілізувати країну" на тлі загрози Третьої світової війни, повідомляють журналісти.

Британська армія протягом століть зменшувалася, генерал Сандерс, зі свого боку, відкрито критикував таку тенденцію. Тепер він заявляє, що британські чоловіки та жінки мають бути готові до призову, якщо НАТО вступить у війну з РФ.

Альянс нещодавно анонсував найбільші військові збори за останні десятиліття: 90 000 військовослужбовців готуються до початку навчань, під час яких відпрацьовуватимуться сценарії Третьої світової війни.

Серед них будуть і 20 000 британців. Керівництво Альянсу планує перевірити союзні війська та їхню здатність брати участь у конфлікті з таким сильним противником, як Росія.

Сер Патрік говорить про необхідність зміни умонастроїв у суспільстві, яке має бути готове захистити Велику Британію.

За даними Telegraph, командувач армії виступить 24 січня зі зверненням до жителів британських островів на Міжнародній конференції з бронетехніки в лондонському Твікенхемі.

Якщо військова повинність буде введена, це станеться вперше за більш ніж 60 років. Призов на військову службу оголошувався під час Першої світової війни після того, як уряд ухвалив Закон про військову службу 1916 року.

Генерал сер Патрік, який через пів року піде з посади начальника Генштабу, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну порівняв поточні події з 1937 роком.

"Це наш 1937 рік. Ми не перебуваємо у стані війни, але маємо діяти швидко, щоб не опинитися втягнутими в неї через нездатність стримати захоплення територій", — заявив він.

Нагадаємо, що Велика Британія з 2022 року списала понад 600 одиниць зброї: деякі озброєння вже застаріли, а заміни їм немає.

Також повідомлялося, що експерт розповів про унікальність угоди між Сунаком і Зеленським та заявив, що "ми проґавили НАТО ще в 1991 році".