Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що могли перевозити росіяни біля кордонів з Україною (фото)

Російські пропагандисти стверджують, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених. Однак, згідно з українськими джерелами, ці чутки можуть бути елементом інформаційно-психологічної операції противника.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у соцмережах про те, що 24 січня в регіоні розбився військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ. Офіційної інформації про можливі жертви поки що немає, проте в мережі пишуть, що на борту було 63 людини, які всі нібито загинули. Фокус з'ясовував подробиці катастрофи російського Іл-76 і про те, яке значення він має для збройних сил.

Військовий літак Іл-76 впав за 5-6 кілометрів від села Яблуневе в Корочанському районі Бєлгородської області РФ. Це за 86 км від Харківської області. Низка Telegram-каналів публікують кадри з місця події й стверджують, що внаслідок падіння літака всі члени екіпажу загинули.

Також з'являються чутки, що на борту транспортного літака перебувало близько 60 осіб, які також загинули. Російські канали розганяють галас і стверджують, що на борту Іл-76 нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну.

Пізніше пропагандисти послалися на Міноборони РФ і повідомили, що загалом на борту перебували 74 людини. З них — 65 полонених військових ЗСУ, 6 членів екіпажу і троє супроводжуючих.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, як зазвичай, не дав конкретної і зрозумілої відповіді. На запитання, чи доповіли Володимиру Путіну про катастрофу Іл-76, він відповів, що він нічого не може сказати, оскільки інформація свіжа.

"Це досить нова, свіжа інформація. Зараз будемо з нею розбиратися. Поки не можу нічого сказати", — відповів Пєсков.

Тим часом з'явилися дані, що літак могли збити за допомогою системи ППО. Російські "воєнкори" опублікували фото з місця події, на яких нібито видно сліди від вибуху ракети.

Інформація української сторони

На момент публікації офіційних коментарів від командування Збройних сил України, так само як і від чиновників, не було. Однак журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для російських ЗРК С-300. Але про перебування на борту понад 60 осіб українських військовополонених немає жодного слова.

Також поки що не було офіційних заяв про причетність українських сил до катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. Хоча автори каналу "Оперативний ЗСУ" написали, що літак, який перевозив ракети до комплексів С-300 був збитий українськими силами.

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що причиною падіння літака міг бути дружній вогонь, оскільки саме в цей момент у Бєлгородській області було оголошено повітряну тривогу. Крім того, не можна виключати того, що літак міг упасти через технічну несправність.

Що стосується інформації про перебування українських військовополонених на борту російського транспортного літака, то вона може бути елементом інформаційно-психологічної операції росіян.

Тим часом ведучі українського військового каналу Military Journal вказавши геодані місця падіння, зазначили, що російський транспортник летів на північ або ж на північний захід, а не в бік українського кордону. Тому на його борту не було українських військовополонених, як стверджують російські джерела.

Що відомо про Іл-76

Іл-76 — це радянський важкий військово-транспортний літак, який був введений в експлуатацію в середині 1970-х. Він став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном, який був призначений для транспортування військової техніки та особового складу збройних сил.

Згідно з даними з відкритих джерел, літак здатний узяти на борт до 60 тонн вантажу і доставити його на відстань до 4,2 тис. кілометрів. При цьому швидкість машини досягає 800 км/год. Екіпаж літака — 7 осіб.

Якщо літак, що впав, дійсно перевозив ракети до систем ППО С-300, то на його борту, з урахуванням вантажопідйомності машини, могло перебувати близько 35 перехоплювачів.