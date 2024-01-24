Російський Іл-76 впав на землю після вибуху в повітрі, — аналітик BILD

Журналіст звернув увагу, що місцеві жителі почули гул в небі і змогли зняти катастрофу на відео. Фюзеляж почав розвалюватися перед падінням, а кабіна відвалюватися від решти літака.

Літак Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ 24 січня, вибухнув ще в повітрі. Про це зробив висновок аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке, проаналізувавши відео падіння борту.

Журналіст сам пілотує невеликі літаки як льотчик-аматор.

"Іл-76 російських ВПС розбився і вибухнув у Бєлгородській області, неподалік кордону з Україною, спалахнувши після вибуху вже в повітрі і почавши розвалюватися на частини. Російські та українські джерела тепер повідомляють, що Іл-76 був збитий. Неможливо інакше пояснити, чому місцеві жителі почули щось голосне в небі, дістали мобільні телефони і змогли зняти катастрофу на відео. Якщо я правильно бачу, фюзеляж розвалюється перед падінням, а кабіна відвалюється від решти літака. Щоб таке трапилося, мав статися сильний вибух у повітрі", — пише Рьопке.

На цей момент українська сторона не надала офіційного коментаря з приводу того, чи причетні ЗСУ до падіння російського літака на Бєлгородщині.

Міноборони РФ заявило, що літак перевозив українських військовополонених для обміну, і його збили ЗСУ із застосуванням західного озброєння.

У Бєлгородській області впав літак Іл-76 РФ: що відомо

У Бєлгородській області Росії 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. За даними російських журналістів, літак міг зазнати аварії в районі хутора Кривого. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.

В Міноборони РФ заявили, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 могли перебувати 65 українських військовополонених. Також на борту знищеного літака перебували шестеро членів екіпажу і ще троє супроводжуючих.

Іл-76 впав за 5-6 кілометрів від села Яблуневе в Корочанському районі Бєлгородської області РФ. Це за 86 км від Харківської області. Низка Telegram-каналів публікують кадри з місця події й стверджують, що внаслідок падіння літака всі члени екіпажу загинули.