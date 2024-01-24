1000 км не проблема: українська зброя успішно вражає цілі на території РФ, — Данілов (відео)

Як зазначив секретар РНБО, технології виробництва вітчизняної зброї дають змогу обходити російське ППО і завдавати ударів углиб території противника.

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про успішне застосування української зброї у знищенні об'єктів військової інфраструктури в Росії. Про це він розповів під час національного телемарафону.

У своїй заяві він зазначив, що тисяча кілометрів для Сил оборони України не є недосяжною відстанню, і країна здатна проникнути глибоко вглиб території ворога.

"Сьогодні дуже багато знищується об'єктів військової інфраструктури в Росії саме нашою рідною зброєю", — підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що технології виробництва української зброї дають змогу уникати виявлення протиповітряною обороною противника.

"Виробництво нашої зброї на сьогодні побудовано таким чином, що їхня протиповітряна оборона не завжди може все побачити, не завжди може прийняти ті чи інші речі. Ми дуже пишаємося нашими оборонними досягненнями, які є у нашої країни", — зазначив Данілов.

Глава РНБО також нагадав про значні успіхи у знищенні ворога, не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й у російських містах.

"Я хочу нагадати, що ми дуже багато вже зробили корисної справи, знищуючи ворога, і не тільки на тимчасово окупованій території, а й безпосередньо в місті, де народився сучасний "фюрер" на прізвище Путін, і в інших містах. Я більш ніж упевнений, що продовження буде. І далі буде тільки посилюватися вся ситуація до того часу, поки вони не підуть із нашої землі", — резюмував Данілов.

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Нагадаємо, в ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. За даними джерела Фокуса, нічна атака на морський термінал у російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України.

Крім того, в ніч на 21 січня вибухи лунали в російській Тулі. Повідомлялося, що атакували завод "Щегловський вал", на якому збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1" і модернізують військову бронетехніку.

Раніше, 5 січня, у Міноборони РФ повідомили про знищення засобами ППО 10 ракет РСЗВ "Вільха" над Бєлгородською областю.