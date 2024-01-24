Міноборони внесло в Раду нову версію законопроєкту про мобілізацію, — ЗМІ (оновлено)

Згідно з опублікованими документами, походження яких не уточнюють, військовослужбовцям можуть надати 2 роки відстрочки від мобілізації після 36 місяців служби, а "строковиків" звільнять на пів року.

Міністерство оборони України внесло до Верховної Ради України доопрацьований проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на неназвані джерела.

Видання стверджує, що народні депутати розглянуть законопроєкт уже в четвер, 25 січня.

Згідно з опублікованими скриншотами, походження яких видання не вказує, Міністерство оборони пропонує внести такі основні зміни:

2 роки відстрочки за 36 місяців служби;

6 місяців відстрочки після строкової служби;

добровольцям за мобілізацією дають 2 місяці для розв'язання особистих питань;

можна переїжджати без дозволу ТЦК, але ставати на облік за новою адресою;

звільнення від мобілізації полонених і "строковиків";

зняття з відстрочки співробітників Міноборони;

оновлення особистих даних у ЦНАПі та електронному кабінеті замість візиту ТЦК;

мобілізація державних службовців категорій "Б" і "В";

короткочасні контракти на військову службу для осіб 18-25 років строком на 1 рік;

щорічну основну відпустку під час дії воєнного стану, протягом року може надавати частинами не менше 15 календарних днів.

Як зміниться порядок мобілізації

Згідно з опублікованою інформацією, зміни в порядку мобілізації зможуть залучити до лав ЗСУ більше людей, оскільки зараз план виконується на низькому рівні. Зокрема, цьому має посприяти оновлення особистих даних осіб мобілізаційного віку в центрах з надання адміністративних послуг та електронних кабінетах.

Унікальні порядки денні

Крім того, пропонується запровадити додатковий захист для інформації в повістці у вигляді унікального ідентифікатора. Порядок вручення повісток має бути встановлений постановою Кабінету міністрів України.

Відстрочка від мобілізації

Згідно з новим законопроєктом, пропонується надати відстрочку від мобілізації особам з будь-якою групою інвалідності, а також студентам, які здобувають середньоспеціальну та вищу освіту. Також відстрочку хочуть надати педагогам і науковцям.

Оновлено. Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що інформація видання "Цензор.НЕТ" не відповідає дійсності.

"Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення.Станом на зараз жодних подібних законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту.", — цитує Завітневича спікерка політичної партії "Слуга народу" Юлія Пальчук.

Нагадаємо, 11 січня нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що оборонний комітет ВР не буде виносити на розгляд законопроєкт №10378. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ повернули на доопрацювання ініціатору.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час мобілізації певні підприємства можуть забронювати своїх працівників від призову. Також існує категорія чоловіків, яка не може бути заброньована попри роботу у важливій організації.