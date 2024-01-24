Гончаренко натякнув на загибель військових на борту Іл-76: військовий йому відповів (скриншоти)

За словами нардепа, він має інформацію про те, що на борту літака нібито дійсно перебували службовці ЗСУ. Військовий Євген Карась вказав, що це дезінформація росіян.

Народний депутат України ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко зробив кілька заяв, у яких натякнув на те, що знає про нібито загибель українських військовополонених на борту Іл-76, який 24 січня зазнав катастрофи в Бєлгородській області Росії. Відповідні пости нардеп опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Ще раз, ви можете мене обзивати, писати все що завгодно, розповідати, які ви — хороші тощо. Можете навіть партію регіонів загадати. Але того — що це тотальний п#здець і що всі сидять і мовчать і що ми в ж#пі — це не змінить. Що міністр оборони пропав. Що ОП пропали. Що всі, бл#дь, засунули язики в ж#пу і сидять і мовчать і просто дивляться і чекають, на кого б все звалити. Ви, такі бл#дь всі святі. Але забуваєте, що є люди. Що люди гинуть", — написав Гончаренко.

Перед цим Гончаренко написав, що у нього "дуже погані новини".

Реакція військових

Відомий український військовослужбовець, лідер організації "Основа майбутнього" (у минулому — С14) Євген Карась у своєму Telegram-каналі відповів на заяви Гончаренка.

За словами військовослужбовця, нардеп написав про це заради свого політичного піару і підіграє тим самим російській дезінформаційній кампанії.

"У мене на тому борту якби там справді були полонені міг би мій родич загинути. І я збираю до купи дані, що це "деза", а сам думаю, що в помсту вони будуть вбивати полонених. А депутат Гончаренко на цьому підписників набиває. Не знаю хто там як, козаки, а я за це спитаю обов'язково. І на суді не буду абсолютно ні про що скоєне шкодувати", — написав Карась.

У відповідь на це Гончаренко вказав, що інформацію про полонених він давав у своєму приватному каналі і що вона нібито має підтвердження.

"Я написав там інформацію про полонених. Чому я пишу в приватному — тому що є речі, які не можна писати в загальному каналі. І там написано, що мав бути обмін. Мені це підтвердило одне джерело. Тому публічно, я не міг це постити", — заявив Гончаренко.

У Росії розбився літак Іл-76 — що відомо

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.

Російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомили, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який упав у Бєлгородській області Росії, могли перебувати 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Як розповіли Фокусу в Генеральному штабі ЗСУ, командування не може підтвердити, що літак був збитий українською ракетою, як стверджували росЗМІ. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими заявили, що збирають і аналізують інформацію російських ЗМІ про те, що на борту Іл-76, який впав, нібито перебували українські військовополонені.