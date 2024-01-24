"Полонених там не було": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували падіння Іл-76, — ЗМІ

Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що літак летів перевіреним маршрутом, яким росіяни регулярно підвозять боєприпаси і ракети.

Українських військовополонених не було на борту збитого літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це повідомили джерела з Повітряних сил ЗСУ в коментарі NV.

"Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300. Ми впевнені, що полонених там не було", — зазначає співрозмовник у Повітряних силах.

Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ також прокоментували падіння транспортного літака над Бєлгородською областю.

"З огляду на це, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, зокрема й на Білгородському-Харківському напрямку", — повідомив Генштаб у Facebook.

В офіційній заяві не згадали військовополонених, чия "загибель" активно поширюється в матеріалах Міністерства оборони Росії.

Крім того, у Головному управлінні розвідки офіційно заявили, що відсутня інформація про склад екіпажу літака. Україна була готова до проведення обміну полоненими та успішно доставила російських військовополонених на зону обміну в безпечний спосіб.

У розвідці зазначили, що забезпечення безпеки українських захисників мало лежати у відповідальності російської сторони. Водночас росіяни не повідомили Україну про необхідність забезпечення безпеки в повітряному просторі в районі Бєлгорода, як це робилося раніше. Також не було попереднього повідомлення України про спосіб доставки полонених, маршрут і кількість транспортних засобів.

"Це може свідчити про умисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених. Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже інакше це наражає на небезпеку весь процес обміну", — сказано в повідомленні.

Падіння Іл-76 під Бєлгородською областю: що відомо

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Білгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

Пропагандистські видання почали стверджувати, що на борту літака могли нібито перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння вирушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння". Ця версія офіційно не підтверджена.

При цьому в ГУР заявили, що 24 січня дійсно планувався обмін полоненими з Росією, але поки що він не відбувся. Перевіряються всі версії того, що могло статися з російським літаком Іл-76.