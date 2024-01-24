Словаччина більше не може передавати Україні зброю, адже віддала практично все, — Шмигаль (відео)

Премʼєр-міністр України заявив, що загальний об’єм військової підтримки від словацького уряду склав понад 670 мільйонів доларів.

Наразі Словаччина не має більше можливості передавати зброю зі своїх складів, однак Україна ставиться до цього "із розумінням". Водночас продовжиться комерційна співпраця у частині постачання озброєння та техніки від словацькою бізнесу. Про це на брифінгу у середу, 24 січня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Ми з розумінням ставимося до того, що Словаччина сьогодні не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів і відповідно загальний об’єм військової підтримки вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все, — заявив Шмигаль.

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Як зазначив чиновник, уряд Словаччини не блокуватиме комерційну співпрацю в частині постачання зброї та техніки від словацького бізнесу.

"Наше співробітництво у питаннях зброї продовжиться на комерційній основі, тут багато перспектив. Українські та словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки у Словаччині. Будемо масштабувати цю роботу", — запевняє премʼєр.

Також, за словами Шмигаля, сторони дійшли згоди у тому, що Словаччина допомагатиме з постачанням техніки для будівництва лінії оборонних рубежів та розмінування територій.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Словаччина підтримає виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу.