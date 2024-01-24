Мінус 6 льотчиків: росЗМІ опублікували список загиблого екіпажу Іл-76 (фото)

За інформацією російських журналістів, командира збитого Іл-76 Станіслава Беззубкіна представлять до державних нагород посмертно.

У складі екіпажу збитого 24 січня російського військово-транспортного літака Іл-76 значилося 6 льотчиків. Усі вони загинули, повідомляє російське медіа Baza.

Список загиблих членів екіпажу Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області:

Беззубкін С. — командир корабля;

Чмирьов В. — помічник командира корабля;

Високін А. — штурман;

Пілуєв А. — бортінженер;

Житенєв С. — борттехнік;

Саблінський І. — бортрадист.

За інформацією російського медіа Mash, командира збитого Іл-76 Станіслава Беззубкіна представлять до державних нагород посмертно — за те, що не допустив падіння літака на село Яблонове. Як пише видання, Беззубкін закінчив Краснодарське вище військове авіаційне училище. Служив у Сирії, гасив пожежі в Туреччині, за що був представлений до кількох держнагород. Останній політ — чергове відрядження, після якого він мав вирушити додому в Оренбург.

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Що відомо про Іл-76

Літак Іл-76, що розбився, базувався в Оренбурзькій області. Борт, за даними Baza, виконував рейс за маршрутом аеродром Чкаловський — Бєлгород.

Однак з онлайн-спостережень інтернет-сервісу трекінгу авіаперельотів Flightradar, збитий російський літак Іл-76 почав фіксуватися о 0:31 UTC у середу, 24 січня, біля Сирії. При цьому російський борт попрямував до РФ через повітряний простір Саудівської Аравії та Ірану.

Думка українського командування

За повідомленням Головного розвідувального управління, 24 січня між Росією та Україною мав відбутися обмін військовополоненими, однак після авіакатастрофи з літаком ПКС РФ Іл-76 під Бєлгородом його було скасовано.

У ГУР підкреслили, що за безпеку військовополонених до моменту їх передачі українській стороні відповідають росіяни. Однак вони не сповістили ні про кількість транспортних засобів, ні про маршрути, ні про форму доставки полонених до заздалегідь обумовленого місця.

Тож, як заявили в ГУР, може йтися про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Як повідомили джерела журналістів у Повітряних силах ЗСУ, українських військовополонених на борту збитого літака Іл-76 у Бєлгородській області не було.

Досі залишається безліч незрозумілих моментів, підкреслює речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Як зазначає військовий, лунали сигнали повітряної тривоги, сам літак прямував від кордонів країни, а російські військові вже сумніваються у версії Кремля.

Нагадаємо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у середу, 24 січня, вранці, що в Корочанському районі розбився військово-транспортний літак ПКС РФ.