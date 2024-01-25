Не благодійність: лідер республіканців у Сенаті пояснив, навіщо США допомагати Україні (відео)

За словами сенатора-республіканця Мітча Макконнелла, надання військової підтримки Києву відповідає "холодним, жорстким американським інтересам".

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив про необхідність продовжити надання військової допомоги Україні. Про це він сказав під час виступу в Конгресі США 24 січня.

Макконел вважає, що підтримка Києва відповідає інтересам США. За його словами, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб не дати авторитарним режимам змінювати карту світу з використанням сили.

"Тут ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію благодійності або про абстрактні принципи міжнародних відносин. Йдеться про холодні, жорсткі американські інтереси", — сказав Макконнелл про допомогу Україні.

Сенатор зазначив, що США вигідно допомагати українцям зменшувати військовий потенціал Росії, не жертвуючи при цьому своїми солдатами. Він також заявив про необхідність стримати агресивну політику, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме найближчим союзникам і торговим партнерам США.

"Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших супротивників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Макконнелл.

Виступ Мітча Макконнелла в Конгресі США

Нагадаємо, 27 вересня Мітч Макконнелл згадав про те, що на допомогу Україні йде відносно мала частка американського ВВП. Говорячи про зростання кількості противників допомоги Україні серед республіканців, сенатор зазначив, що "американський народ якоюсь мірою введений в оману".

Раніше, 6 липня, Мітч Макконнелл також сказав, що боротьба з Російською Федерацією це "найважливіше, що відбувається у світі зараз". Він також зазначив, що фінансування ЗСУ приносить користь США, оскільки половина грошей йде на виробництво американської зброї.