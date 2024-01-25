"Скористалися катастрофою": в ISW оцінили реакцію росіян на падіння Іл-76

На думку аналітиків, росіяни спробували використати падіння Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Києву.

Коментарі російських офіційних осіб щодо падіння в Бєлгородській області літака Іл-76, ймовірно, спрямовані на внутрішнє ослаблення України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 24 січня.

"Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні", — констатували автори звіту.

Так, голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов звинуватив Україну в тому, що вона нібито навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому перебувають українські військовополонені. Картаполов також закликав призупинити всі обміни полоненими на невизначений термін.

"Обмін військовополоненими є делікатним питанням як у Росії, так і в Україні, і риторичні звернення до військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію", — зазначили аналітики.

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що катастрофі літака нібито сприяла "внутрішньополітична боротьба" в Україні.

Зі свого боку глава МЗС РФ Сергій Лавров на засіданні Ради безпеки ООН закликав до термінового скликання засідання РБ ООН для розгляду катастрофи Іл-76, а також звинуватив Україну в "тероризмі".

У звіті також ідеться про те, що офіційні особи Росії зробили необґрунтовані заяви про те, що українці нібито використовували для удару по Іл-76 ракетні комплекси, отримані від США або Німеччини. Аналітики вважають, що таким чином у РФ намагалися вплинути на подальші поставки Києву систем ППО.

"Подібні російські звинувачення частково покликані посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з деякими іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на внутрішнє ослаблення України", — підсумували в ISW.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області: що відомо

Нагадаємо, 24 січня росЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії.

Російські журналісти заявили з посиланням на Міноборони РФ, що на борту згаданого літака могли перебувати 65 українських військовополонених. У російському оборонному відомстві стверджують, що українських військових нібито везли на обмін.

При цьому українські ЗМІ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ заявили, що російські літаки Іл-76 по кілька разів на день підвозять на фронт боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених. Глава держави також зазначив, що росіяни "грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства".