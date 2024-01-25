Пара для "Томагавків": США розгортають у Тихому океані нові комплекси MRC Typhon

Система є одним з елементів Сухопутних сил США для руйнування багаторівневих систем оборони противника. Вона розроблена для ураження цілей у діапазоні між високоточними ракетами та зброєю великої дальності.

Збройні сили США розгорнули в Індо-Тихоокеанському регіоні батарею наземної ракетної установки Typhon Mid-Range Capabilities (MRC) для стримування. Цей комплекс може вести вогонь як ракетами SM-6, так і Tomahawk Land Attack Missile (TLAM). Про це 24 січня повідомили оглядачі The Eurasian Times.

Разом із "Томагавками" ця система заповнює прогалину в дальності, що утворилася внаслідок застосування ракети точного удару (PrSM) з дальністю 500 км і гіперзвукової зброї великої дальності (LRHW), що розробляється, з дальністю понад 2000 км.

У матеріалі зазначено, аналогічну систему було розгорнуто у вересні 2023 року на данському острові Борнхольм у Балтійському морі, через що в Москві заявили, що США давно хотіли впровадити цю систему і лише чекали розвалу Договору про ядерні сили середньої дальності (INF), який забороняв її розміщення.

Тим часом американські військові зазначили, що насамперед увага США буде прикута до Тихого океану, тож планують, що елементи батареї MRC уже діятимуть у регіоні наприкінці цього року.

Комплекс Typhon

Однак точне місце розташування батареї в Тихому океані залишається загадкою. Командувач сухопутних військ США в Тихоокеанському регіоні генерал Чарльз Флінн заявив журналістам у кулуарах Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі в листопаді 2023 року, що Typhon буде розгорнуто в Індо-Тихоокеанському регіоні 2024 року.

Що відомо про MRC Typhon

У відкритих джерелах йдеться про те, що ракетний комплекс MRC Typhon це не окрема зброя, яка діє самостійно. Він доповнює інші повітряні та можливі наземні засоби ураження збройних сил противника.

Система підтримує одну з головних функцій армії в багатодоменних операціях: використання стратегічного вогню для проникнення і руйнування багаторівневих систем оборони противника.

"MRC буде розроблена для ураження цілей у діапазоні між високоточними ракетами і гіперзвуковою зброєю великої дальності", — стверджують у Lockheed Martin.

Батарейний комплект MRC Typhon включає уніфікований командний пункт ракетних військ і артилерії типу BOC з машиною забезпечення, чотири пускові установки, а також транспортно-заряджальні системи.

Пускова установка MRC являє собою трейлер, усередині якого перевозиться підйомний пакет для чотирьох транспортно-пускових контейнерів. Для ураження цілей на дальностях близько 1800 км пропонується використовувати крилату ракету Tomahawk. Для меншої дальності застосовується корабельна зенітна ракета SM-6, яка в складі Typhon має дальність ураження 460 км. При цьому в перспективі інженери інтегрують новий варіант ракети SM-6 — Block IB з дальністю польоту до 740 км.

Важливо Ударні підводні човни США будуть озброєні новим варіантом ракет Tomahawk

Нагадаємо, 18 січня підписало з урядом США контракту вартістю близько 1,7 млрд доларів на придбання 400 ракет великої дальності Tomahawk. Вони будуть розміщені на есмінцях класу Kongo, Atago Maya, а також на крейсерах ASEV до 2027 року.