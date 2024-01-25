До Севастополя прибув ВДК "Оленегорский горняк": у ВМС відповіли, чи несе він загрозу (відео)

За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після отриманих пошкоджень корабель втратив бойову готовність, а в окупований Крим його пригнали для ремонту.

Російський великий десантний корабель, який 24 січня пришвартувався в окупованій Севастопольській бухті — це раніше підбитий Збройними силами України "Оленегорский горняк". Про це в четвер, 25 січня, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Плетенчук зазначив, що інформація, яку вчора надали представники підпільної організації "Атеш", неточна — корабель стоїть не в Графській, а в Севастопольській бухті.

Чи може ВДК у Севастополі загрожувати Україні

За словами спікера ВМС, після отриманих пошкоджень корабель втратив бойову готовність.

"Це вже відомий нам усім 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який, звісно, зараз трохи "не БГ" [не боєготовий], як у нас кажуть у ЗСУ. Після отриманих минулого сезону пошкоджень він перебуває в ремонті", — розповів Плетенчук.

На його думку, саме з метою ремонту корабель пригнали з порту в Новоросійську.

"Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", — резюмував Плетечнук.

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До Севастополя прибув великий десантний корабель ВМС РФ

Про прибуття ВДК у Севастополь агенти "Атеш" повідомляли днем раніше, 24 січня. Представники підпілля вказали, що після входу в гавань корабель був розгорнутий і прихований під маскуванням.

Російський великий десантний корабель у Севастополі Фото: Атеш

"Примітно, що Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типажу корабля, а саме "Новочеркасск" (ВДК-46) 26 грудня 2023 року", — нагадали тоді представники підпілля.

Знищення та пошкодження великих десантних кораблів РФ

У ніч на 26 грудня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Підтверджено ураження корабля "Новочеркасск" зі складу Чорноморського флоту Росії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, про пошкодження корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки морських дронів в акваторії Новоросійського порту 4 серпня повідомив російський блогер Владислав Поздняков. Він поінформував, що затопило один із відсіків ВДК. У Міноборони РФ заперечували пошкодження внаслідок атаки.

Також зазначимо, що 7 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що підбитий "Оленегорский горняк" не повернеться до Північного флоту РФ. За його словами, росіяни перекинули корабель в акваторію Чорного моря для проведення десантних операцій на захоплених територіях.