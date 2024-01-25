Китайський корабель "загорівся" після імітації атаки БПЛА: що сталося на авіаносці Shandong

Китайські військові, зазначили аналітики, нині приділяють велику увагу ударам безпілотників, оскільки їх активно застосовують під час бойових дій, зокрема в російсько-українській війні.

Китайські військові зімітували реальний бойовий сценарій, під час якого авіаносець Shandong Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) атакував дрон-камікадзе, внаслідок чого виникла пожежа. Моряки відточували навички гасіння пожежі та локалізації подібних загроз з боку потенційного противника. Про це 25 січня повідомили представники НВАК в інтерв'ю виданню EurAsian Times.

"Одним із завдань, що відпрацьовуються під час багаторазових регулярних навчань, була боротьба з пошкодженнями, оскільки вміння гасити пожежу під палубою життєво важливе для підтримання витривалості та боєздатності військового корабля", — зазначили китайські військові.

Вони додали, що сам авіаносець наразі пришвартований у порту Санья, розташованому в китайській провінції Хайнань. Однак час і місця проведення були обрані випадковим чином, щоб імітувати реальні бойові умови.

У зв'язку з цим військові експерти припустили, що китайські військові приділяють таку увагу саме атакам безпілотників через те, що їх активно застосовують в атаках у Червоному морі, а також під час російсько-української війни.

"Китайський флот НВАК готується до всіх можливих варіантів, оскільки безпілотники як повітряні, так і морські, виявилися великою загрозою для всіх типів кораблів, і очевидно, що Китай швидко засвоює уроки", — пишуть оглядачі.

Крім того, китайці явно готуються до протистояння зі США в західній частині Тихого океану у зв'язку із ситуацією навколо Тайваню, і авіаносець Shandong, імовірно, в ньому відіграватиме ключову роль.

Раніше повідомлялося, що перший китайський фрегат проєкту Type 054B почав проходити виробничі випробування. Експерти зазначають, що фрегат оснащений сучасним обладнанням, зокрема пускові H/AKJ-16 для ракет HQ-16 класу "земля-повітря" і ПТРК Ю-8.