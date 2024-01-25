Ефект бомби: в РФ хочуть імітувати ядерний вибух за допомогою "секретної технології" — ЗМІ

За даними журналістів, розроблено новий метод імітації наближення атомної бомби. Надалі проведуть кілька послідовних військових навчань із використанням нової технології.

Президент Росії Володимир Путін має намір застосувати свою нову секретну технологію в масштабних військових навчаннях для імітації ядерного вибуху. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Зазначається, що в РФ розробили новий метод імітації атомної бомби, що наближається, і надалі проведуть кілька послідовних військових навчань із використанням нової технології моделювання ядерної війни.

Ці повідомлення з'явилися на тлі загроз можливої ескалації в Україні. Експерти повідомили, що Петербурзька військова академія ім. генерала А. В. Хрульова розробила технологію, що імітує грибоподібну хмару ядерного вибуху.

Така технологія покликана "підвищити якість підготовки підрозділів сухопутних військ до бойових дій в умовах застосування ядерної зброї", ідеться в описі до патенту, доступ до якого отримало російське інформагентство ТАСС. Раніше для цього використовувався імітатор ядерного вибуху ІУ-59.

Автори публікації покликаються на повідомлення російських ЗМІ, за даними яких новий винахід використовуватимуть із метою радіаційної, хімічної та біологічної розвідки для визначення параметрів епіцентру ядерного вибуху.

Побоюючись можливих наслідків ядерної війни, Міжнародний інститут стратегічних досліджень попередив про потенційну готовність РФ розгорнути тактичну (нестратегічну) ядерну зброю. Із особливою тривожністю з погляду Заходу звертають увагу на упевненість Росії в тому, що вдасться досягти й зберегти перевагу в умовах ескалації та компенсувати втрати особового складу й техніки.

"У війні проти України Росія використовувала прямі ядерні сигнали, які адресувалися США та НАТО, за допомогою своїх стратегічних і тактичних ядерних сил. Зовсім нещодавно вона показала на прикладі Білорусі, що розглядає НСЯЗ [тактичну ядерну зброю] як корисний інструмент для подальшого контролю над своїм близьким закордонням і збільшення можливостей примусу щодо НАТО", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що представники Кремля пригрозили ядерною зброєю у відповідь на удари ракетами по РФ.

Також повідомлялося, що українські захисники не зможуть вести оборону з ядерного бункера під Авдіївкою, тільки якщо укріпрайон "Зеніт" буде відрізаним від решти групи військ.