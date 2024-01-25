У Кабміні спростували, що Україна тисне на ЄС для повернення біженців додому

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що "принципова позиція" влади полягає в тому, щоб громадяни, які перебувають за кордоном, і надалі мали право на тимчасовий захист.

Україна не тисне на Європейський Союз з метою повернення українських біженців на Батьківщину, зокрема не переконує скорочувати фінансову підтримку чи припиняти тимчасовий захист. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, цитує "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина спростовувала поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що Київ працює з Брюсселем над поверненням українців, які тимчасово перебувають на території ЄС.

"Однозначно, це не позиція України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога від ЄС. Цього абсолютно немає", — зазначила вона.

Натомість, як наголошує Стефанішина, "принципова позиція" України полягає в тому, щоб громадяни, які перебувають на території Європейського Союзу, і надалі мали право на тимчасовий захист.

Вона підкреслила, що тимчасовий захист у ЄС українці повинні мати "за будь-яких умов, і у 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення воєнних дій".

"Така можливість має залишатися. Інше питання — це фінансові виплати. На жаль, війна триває. Ми маємо визначатися щодо соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні", — пояснила віцепрем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger екснардеп Сергій Лещенко висловив думку про те, що європейським країнам слід призупинити допомогу українським біженцям, аби заохотити їх повернутися назад.

23 січня Сергій Лещенко, поскаржився на "токсичну інтерпретацію" його слів щодо біженців та подякував українцям, "які живуть, творять і платять податки в Україні".