Тайвань отримає нову зброю для боротьби з субмаринами Китаю завдяки Lockheed Martin (фото)

За даними журналістів, нові протичовнові рішення будуть оснащені системою бойового управління CMS-330, радаром BAE ARTISAN, гарматами 76-мм, ЗРК TC-2N, ракетами HF-3 і системами ближнього бою Phalanx.

Керівництво Тайваню розпочало реалізацію проєкту зі створення флоту з новітніх фрегатів, деякі з яких призначені для відстеження китайських підводних човнів. Про це пише Newsweek.

Гострота поточного становища підштовхнула ВМС Тайваню змінити свої початкові плани. Перевагу віддали двом фрегатам водотоннажністю близько 2500 тонн кожен замість одного водотоннажністю 4500 тонн.

Китай претендує на територію сусіднього Тайваню, попри те, що острів ніколи не був під управлінням нинішнього уряду в Пекіні.

Запуск протичовнової ракети Hsiung Feng III Фото: Wiki Commons

Легкі фрегати нового покоління мають бути представлені у двох варіантах: один для протиповітряної оборони, інший — для протичовнової. Це вказує на багатогранний характер військово-морського завдання, яке стоїть перед Тайванем.

За даними Naval News, будівництво першого корабля ППО (варіант AAW) почалося в листопаді 2023 року.

Очікується, що в рамках амбітного проєкту перші два прототипи кораблів з'являться до 2026 року. У планах тайванського флоту побудувати ще 10 фрегатів. Це має стати початком остаточного виведення з експлуатації застарілих фрегатів класу Knox — важлива зміна тайванських ВМС.

TC-2N

Згадані кораблі будуть оснащені істотним набором сучасних озброєнь і систем, зокрема системою бойового управління CMS-330, радаром BAE ARTISAN, гарматами калібру 76-мм, зенітно-ракетними комплексами TC-2N, протичовновими ракетами HF-3, системами ближнього бою Phalanx. У них будуть і протичовнові вертольоти С-70С. Є дані про встановлення системи ППО малої дальності Sea Oryx, але це ще не підтверджено.

Нові фрегати отримають радари BAE ARTISAN

Корабель, позначений як AAW, буде здатний запускати ракети TC-2N з установок вертикального пуску, а у корабля для протичовнової оборони будуть пускові установки з фіксованим кутом. До всього іншого, протичовновий варіант матиме торпеди, що значно підвищить його протичовнову роль.

Mk-15 Phalanx CIWS, що стоїть на борту ракетного есмінця USS Mitscher, знищила корабель USNS Saturn під час навчань SINKEX, 2010 рік

Начальник штабу ВМС Тайваню віцеадмірал Чан Чен-куо під час виступу в парламенті повідомив, що фрегати будуть оснащені передовими гідролокаційними системами. Але про країну походження він промовчав, натякнувши на делікатний характер міжнародного співробітництва в рамках проєкту.

Хан Пі-сян (Han Pi-hsiang), генеральний директор найбільшої з приватних суднобудівних компаній Тайваню Jong Shyn, торік повідомив, що з Lockheed Martin підписано меморандум про взаєморозуміння. Це означає, що американський оборонний гігант може вийти на регіональний ринок невеликих багатоцільових військових кораблів.

Розвиток цього ринку багато в чому залежить від результатів переговорів між урядами США і країн Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, що Китай обзавівся новим союзником в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Співпраця КНР з острівною державою Науру не в інтересах США.

Раніше повідомлялося, що Китай націлився на нову спірну територію, що перебуває під управлінням Японії. До групи Сенкаку (китайська назва — Дяоюйдао) входить п'ять острівців і три скелі. Ця територія розташована приблизно за 320 км на північний захід від японської префектури Окінава.