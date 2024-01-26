Важкі бої під Авдіївкою: у ЗСУ розповіли, у чому основна складність для українських бійців

За словами спікера 47-ї ОМБр Дмитра Лазуткіна, для українських захисників, які перебувають у найгарячіших точках фронту, основною складністю є постійне внутрішнє напруження і моральна втома.

У районі Авдіївки на Донеччині тривають інтенсивні піхотні штурми з боку російських військ, що супроводжуються щоденними авіаційними атаками з використанням керованих авіабомб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

"На ділянці лінії зіткнення, де наша бригада утримує оборону, практично немає змін. Лінія іноді коливається на сотні метрів під час наступу, і ми успішно її відбиваємо. Бої тривають щодня і щоночі", — підкреслив Лазуткін.

Він додав, що українським захисникам важко утримувати позиції в умовах нестабільної зимової погоди: "Піхоті зараз вкрай важко через різкі перепади температури, від мінус 5-6 градусів морозу до плюс 5-6 градусів тепла. Це ускладнює бойові дії з огляду на активність ворожої артилерії та FPV-дронів, які працюють як вдень, так і вночі. Однак ми ефективно відстежуємо пересування ворожої техніки та піхоти, завдаючи їм серйозних ударів. Оборона залишається ефективною".

Атаки в "рваному" ритмі

Представник 47-ї бригади розповів, що російські окупаційні війська продовжують активні штурми під Авдіївкою, однак тепер вони здійснюють атаки в "рваному" ритмі.

"Інтенсивність атак залишається високою, але можна зазначити, що ворог діє нерівномірно. Іноді це невеликі групи, а не великі підрозділи, які намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак завдяки аеророзвідці ми практично завжди в курсі й реагуємо на їхній рух. Але бувають умови, коли видимість дуже обмежена туманом, і російські війська намагаються використати це на свою користь. Нам потрібно бути до цього готовими", — сказав Лазуткін.

Він також зазначив, що російські війська воліють здійснювати піхотні штурми, щоб мінімізувати втрати в техніці.

"Це знижує ризики для них. Якщо вони відправляють колону з десяти машин або більше, наші FPV-дрони й артилерія швидко реагують, і наші механізовані бойові машини ефективно діють", — пояснив Лазуткін.

Він зазначив, що окупанти найчастіше атакують позиції української оборони піхотними підрозділами, включно з колишніми ув'язненими. Проте іноді в атаках беруть участь спецпризначенці.

"Кілька бригад стоять проти нас. Вони використовують малі групи, часто "Шторм-Z", "Шторм-V", де беруть участь колишні в'язні. Вони також відправляють спецпризначенців, які добре екіпіровані, але наша розвідка виявляє їх. Ситуація складна і триває вже кілька місяців. Наше завдання — не допустити захоплення Авдіївки та перекриття нашої логістики", — наголосив військовий.

Моральна втома бійців

Лазуткін наголосив, що для українських захисників, які перебувають у найнапруженіших точках фронту, основними труднощами є постійне внутрішнє напруження.

"З особистих розмов можу сказати, що є певна моральна втома. Це виснажливо, коли ви постійно перебуваєте в такому стані. Проте є розуміння мети нашої боротьби, підтримка з боку побратимів, віра в командирів — це те, що підтримує і допомагає. Багато хто чекає на мобілізацію, появу нових вмотивованих бійців і ротацію. Нам потрібен відпочинок і підміна сил. Такий цикл має існувати", — підсумував Лазуткін.

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Нагадаємо, представник "Легіону Свободи" Максим Морозов 25 січня заявив, що російська армія перекидає під Авдіївку Донецької області десятки тисяч резервістів. ЗС РФ активно використовують різні засоби для підготовки до майбутнього зіткнення, включаючи заїзди техніки, масове застосування безпілотних літальних апаратів, а також розвідувальні дрони.

Також нагадаємо, 12 січня аналітик BILD Юліан Репке повідомив, що ЗС РФ припинили наступ і перейшли в оборону на Куп'янському напрямку. За його словами, противник припинив масштабні атаки бронетехнікою на селище Синьківка з кінця грудня 2023 року.