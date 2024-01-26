Мобілізація в Україні: Арахамія запропонував відправити нардепів на військові навчання

Депутат зауважив, що це не має бути замість сесій у Верховній Раді. Однак, на його думку, парламентарі могли б показати приклад українцям та змотивувати їх мобілізуватись.

Народний депутат і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував відправити усіх держслужбовців та нардепів на військові навчання. Про це він заявив під час дискусії "2024: сценарії для країни", як передали у LBua.

Зі слів Арахамії, навчання мають проходити на загальних умовах, але для депутатів — не full-time. На його думку, це могло б змотивувати українців не боятися мобілізації та військових навчань.

Нардеп зазначив, що населенню потрібно пояснити, як саме проходить мобілізація. Він переконаний, що українці бояться потрапити на фронт після повістки, ВЛК та "учебки" недостатньо підготовленими. Для такого роз’яснення депутат запропонував відправляти на навчання з іншими українцями посадовців.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", — зауважив Арахамія.

У ЗМІ додали, що парламентарі заброньовані від мобілізації.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відповів, чи мобілізуватимуть в Україні інвалідів III групи. Також омбудсмен розповів, як ставиться до розширення повноважень ТЦК.

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