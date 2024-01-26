"Стратегічна мета": у 2024 році Україна наступатиме на фронті, — Держдеп США

Росія має намір продовжувати війну до президентських виборів у США восени, а у Вашингтоні нібито є "план Б" на випадок, якщо допомогу Україні так і не підтримають у Конгресі, заявив помічник держсекретаря.

У США вірять, що до кінця 2024 року Україна матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього. Про це 25 січня у Вашингтоні заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, пише "Голос Америки".

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", – сказав О’Браєн.

Він додав, що досягти цього можна буде завдяки подальшій фінансовій допомозі США і європейським зобов’язанням.

"З нашого боку є злети й падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування", — сказав помічник держсекретаря США.

На думку О'Браєна, Росія має намір продовжувати свою війну до виборів у США в листопаді 2024 року. Тому О'Браєн очікує напружених найближчих місяців.

Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною, упевнений помічник держсекретаря США, та буде опиратися "на те, що було зроблено у 2023 році". Особливо на успіхи кампанії у Чорному морі.

Він також відзначив зростання економіки України у 2023 році і очікує такої ж динаміки у 2024 році.

"Я втримаюся від спокуси обговорювати "план Б". Настав час для лідерів сказати, що ми усвідомлюємо терміновість ухвалення рішень і йти вперед. Це зробить Америку безпечнішою та процвітаючою. Питання у тому, чи є у нас лідери сьогодні, щоб гідно відреагувати на цей момент, – сказав О’Браєн про альтернативні сценарії, які розглядаються сьогодні у США на випадок, якщо допомогу Україні так і не проголосуються у Конгресі.

Нагадаємо, що 26 січня секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що жодні вибори у світі не ослаблять підтримку України, а у найближчі два роки можуть відбутись політичні зміни у 10 країнах світу.

Раніше повідомлялося, що починаючи з осені 2023 року, в Конгресі США не можуть погодити виділення Україні 61 млрд дол. військової допомоги, за яку не голосують прихильники Дональда Трампа з Республіканської партії.