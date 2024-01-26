Конфіскація російських активів у США: Шмигаль повідомив про нові домовленості

За словами глави українського Кабміну, США гарантували довгострокову підтримку України.

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Україна заручилася гарантіями Сполучених Штатів Америки, що заморожені на Заході активи Росії будуть вилучені та передані Києву. Згодом ці гроші використають для фінансування відновлення країни. Про це сказав в інтерв'ю виданню Politico 25 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"У нас є всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України. Наприклад, щодо конфіскації російських активів для фінансування відновлення країни", — сказав він.

Український прем'єр також зазначив, що між США та Україною тривають переговори про виділення фінансової допомоги.

"Ми старанно працюємо з адміністрацією президента Джо Байдена і з Конгресом, щоб заручитися підтримкою на 2024 рік", — зазначив глава Кабміну.

Він також підкреслив, що в Києві не сумніваються в тому, що США продовжуватимуть підтримувати Україну й надалі.

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"Я вірю, що будь-який президент Сполучених Штатів підтримає нашу боротьбу за цивілізовані цінності, наші спільні цінності", — сказав Шмигаль, додавши, що "більшість американців підтримують Україну".

Допомога США

Наприкінці 2022 року, коли президент України Володимир Зеленський відвідав США, з'явилася інформація про те, що у США ухвалили зміни до законодавства, які дозволяють передати заморожені російські активи на відновлення України. Йдеться про поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов розповів Фокусу, що наша країна може роздобути переважно активи олігархів (близько 30 мільярдів доларів, які фігурують у звіті REPO і кошти, конфісковані за порушення санкцій). Гроші надаватимуть Україні як технічну допомогу.

Зазначимо, за інформацією Bloomberg, ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) резервів російського Центробанку, а крім цього, 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.

Додамо, що у вересні 2023 року, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вперше отримає вперше отримає конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, активи. Також нещодавно видання The New York Times зазначало, що США ведуть переговори з партнерами та термінове використання заморожених російських активів, щоб допомогти Україні.

А 24 січня комітет із міжнародних відносин сенату США підтримав законопроєкт про передачу заморожених російських активів на потреби України.

Нагадаємо, що в США попередили: найближчі місяці стануть критичними для України. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Конгрес США має оперативно ухвалити рішення щодо надання підтримки Україні, тому що бойові дії найближчими місяцями матимуть ключове значення для Києва.