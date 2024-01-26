Росіяни заявили про знищення ЗРК SAMP/T в Україні: у Франції відреагували

Як зазначив міністр збройних сил Себастьян Лекорню, очікується, що зі збільшенням підтримки Парижа, Росія посилить кампанію з дезінформації, однак Франція відстежуватиме такі "вкидання".

Міністерство збройних сил Франції спростовує заяви російської сторони про нібито знищення окупантами в Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T, наданого Парижем. Про це 26 січня повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform" із посиланням на заяву оборонного відомства Франції.

Пресслужба Міністерства збройних сил Франції заявила, що республіка стала ціллю російської кампанії дезінформації від самого початку війни в Україні.

Так, 24 січня російське пропагандистське медіа Sputnik International оголосило про те, що в Україні було знищено французький комплекс SAMP/T в Україні. У відповідь на це, міністерство наголосило, що Франція не підтверджує цю інформацію.

У повідомленні також зазначено, що компетентні французькі державні служби виявили й стежать за "скоординованим маневром Росії" з поширення дезінформації проти Франції.

У контексті дезінформації відзначається ще один випадок, коли російські джерела поширювали неправдиву інформацію про Францію: 17 січня 2024 року Міноборони Росії заявило про завдання удару по будівлі в Харкові, в якій нібито були "французькі найманці".

Міністерство збройних сил підкреслює, що Франція не використовує найманців, і засуджує російську дезінформаційну кампанію.

"Посилюючи французьку військову допомогу Україні, ми очікуємо, що цей російський одурманливий маневр продовжиться: ми засуджуємо його і ми зміцнюємо нашу систему моніторингу цих маніпуляцій", — зазначив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Що відомо про ЗРК SAMP/T

SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс, розроблений консорціумом Eurosam, що включає французькі компанії MBDA France і Thales, а також італійську компанію MBDA Italy. Цей комплекс призначений для перехоплення різноманітних цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами.

Зокрема, SAMP/T здатний уражати балістичні ракети в межах радіуса 25 км і на аналогічній висоті. Кожна пускова установка обладнана 8 ракетами Aster 30. Крім того, цей ЗРК здатний протистояти іншим цілям у радіусі до 100 км. Своєю функціональністю комплекс забезпечує широке охоплення та ефективність у перехопленні загроз із повітряного простору.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ефективна протидія російським керованим авіабомбам можлива завдяки використанню достатньої кількості систем ППО великого радіуса дії, як-от зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T.

Військовий оглядач Денис Попович зазначав, що збільшення кількості ракет, які може запустити ворог, є викликом навіть для українських регіонів, прикритих ЗРК Patriot і SAMP-T.