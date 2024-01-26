Пілоти FPV-дрона ЗСУ "примирили" двох військових РФ, які билися в кущах (відео)

Аеророзвідники підрозділу "Дикі Шершні" помітили, як двоє росіян з'ясовують стосунки і скористалися цим моментом, щоб їх "розборонити".

На одній з ділянок фронту українські аеророзвідники стали свідками бійки між окупантами. Чубанину росіян вдалося вирішити пілотам FPV-дрону. Про це повідомили в телеграм-каналі "Дикі Шершні".

"FPV-дрон "Диких Шершнів" розборонив двох окупантів, які билися у кущах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідники із третього мехбату Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького зафіксувала бійку двох окупантів в одній з лісосмуг на лінії фронту. Вони передала координати операторам із ударного підрозділу "Булава".

"Українські бійці, за допомогою дрона-бомбера від "Диких шершнів", їх розборонили і помирили", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як один окупант лупцює іншого і в цей момент до них прилітає "примірювальний" дрон ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше український журналіст Юрій Бутусов підняв проблему в ЗСУ, коли на штурми командири кидають досвідчених пілотів FPV-дронів, і ті гинуть.

Також повідомлялося, що Україні розробили систему РЕБ, яка глушить частоти FPV-дронів РФ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 23 січня заявив, що система генерує "білий шум", тому російські безпілотники втрачають зв'язок з операторами і стають некерованими.