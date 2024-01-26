ЗС РФ вдалося вгризтися в українську оборону: в Авдіївці погіршилася ситуація для ЗСУ, — ВВС

Окупанти змогли витіснити Сили оборони з опорних пунктів у районі "Царської охоти" та зав'язати бої на південній околиці міста, говорить військовий оглядач ВВС.

Російським окупантам в Авдіївці на Донеччині майже через 4 місяці штурмів вдалося прорвати оборону ЗСУ і видавити їх з кількох "опорників". Про це розповів Ілля Абішев, військовий оглядач ВВС.

За його словами, попри те, що ЗС РФ почали штурми Авдіївки ще в жовтні минулого року, на початку операції вони змогли просунутися на кілька кілометрів з флангів, але основне завдання щодо виходу до головної траси постачання та оточення міста виконати так і не змогли. Наступ зав'язнув, хоча атаки з різних напрямків не слабшали.

"На початку тижня ситуація в районі Авдіївки для ЗСУ погіршилась. Російській армії вдалося вгризтися в українську оборону з півдня, видавивши ЗСУ з опорних пунктів у районі "Царської охоти" та зав'язавши бої на південній околиці міста. Ця частина Авдіївки забудована малоповерховими приватними будинками, які під вогнем артилерії поступово перетворюються на руїни і не можуть довго допомагати тим, хто обороняється", — зазначив Ілля Абішев.

Він додав, що через постійні бої збільшується так звана "сіра" зона.

"За повідомленнями учасників подій, українцям вдалося провести успішні контратаки на півдні Авдіївки і відтіснити російські частини, що наступають. Обидві сторони підтягують резерви, запеклі бої продовжуються, говорити про їх результат зараз рано. Ключове значення для оборони Авдіївки має мікрорайон "9-й квартал", куди намагаються прорватися російські штурмові підрозділи. Це комплекс 9-поверхових будинків, захоплення яких буде рівносильним зайняттю панівних висот", — зазначив експерт.

На флангах авдіївського укріпрайону обстановка, за його словами, в цілому залишається незмінною, атаки і контратаки йдуть зі змінним успіхом, а лінія боєзіткнення якщо і змінюється, то несуттєво.

Ілля Абішев припускає, що командування ЗС РФ все ж таки спробує розвинути успіх на півдні Авдіївки і, можливо, зробить нову спробу масованого штурму південних околиць.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 26 січня в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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Нагадаємо, що за словами спікера 47-ї ОМБр Дмитра Лазуткіна, для українських захисників, які перебувають у найгарячіших точках фронту, основною складністю є постійне внутрішнє напруження і моральна втома.

Представник "Легіону Свободи" Максим Морозов 25 січня заявив, що російська армія перекидає під Авдіївку Донецької області десятки тисяч резервістів.