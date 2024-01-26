Білоруська армія реально готова до вторгнення: чи може це статися, — Азаров (відео)

За словами Олександра Азарова, білоруські військові перебувають під сильним тиском російських офіцерів і фактично втрачають білоруську ідентичність.

Білоруська армія має реальну готовність до вторгнення в Україну, але військові не хочуть брати участь у воєнних діях. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів Олександр Азаров, засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська армія постійно готується до війни і має на сьогодні реальну готовність.

"Лукашенко модернізував озброєння, яке було отримане з РФ, тобто йдеться про озброєння, якого раніше не було у Білорусі", — зауважив Азаров.

Силовик підкреслив, що білоруська армія перебуває під сильним тиском російської армії, особливо офіцерського складу, які роблять з білоруських військових своєрідних зомбі, тобто людей проросійського світу.

"Люди фактично втрачають свою білоруську ідентичність", — запевнив Азаров.

За його словами, білоруська пропаганда скерована на те, щоб громадяни та військові Білорусі почувалися такими самими росіянами. Навіть слово "Білорусь" — це нібито такий своєрідний діалект, щось на зразок, як сказав Лукашенко: білорус — це росіянин зі знаком якості.

"Все йде до того, щоб об'єднати цих два народи в один", — констатує силовик.

Щодо україно-білоруського кордону

Азаров відзначив, що Сили спеціальних операцій перебували на кордоні з Україною з початку війни.

"Але зараз, за нашою інформацією, вони знялися з місця і повернулися до місць дислокації. А на кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії, тобто скеровуються підрозділи радіоелектронної боротьби, які визначають, де на кордонах встановлювати локатори, тощо", — розповів Азаров.

На кордон, за його інформацією, постійно виїжджають ті чи інші групи, які контролюються білоруськими прикордонниками.

"Однак реально армія підготовлена до вторгнення в Україну, але ми не вважаємо, що все ж таки таке вторгнення може відбутися, оскільки це призведе до катастрофічних наслідків", — вважає білоруський силовик.

І додає, що й самі білоруські військові, без огляду на тиск, не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь готова до відновлення "прагматичного діалогу" із державами-членами НАТО, якщо ті відмовляться "від агресивної риторики".