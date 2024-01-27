За прикладом Ізраїлю: військовий ЗСУ поділився "рецептом" покращення мобілізації (відео)

Військовослужбовець Дмитро Лазуткін обурився, що 21-річні українці можуть придбати горілку, але захищати батьківщину їм "зарано". Він підкреслив, що ЗСУ потрібна ротація.

Україна може покращити мобілізацію, якщо спиратиметься на досвід Ізраїлб. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив начальник служби зв’язків із громадськістю 47 ОМБр "Маґура" Дмитро Лазуткін.

"Мені здається, що в контексті мобілізації дуже важливим є те, що треба підвищувати інституційно престиж військової служби, щоби людина розуміла, що це для неї стане потім, можливо, соціальним ліфтом. Наприклад, як у тому ж Ізраїлі. Без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Так має бути й у нас. Я думаю, цей шлях під час рекрутингу, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників", — зазначив військовослужбовець.

Він наголосив, що у війську потрібна ротація, тож мобілізація — необхідна. Речник бригади додав, що бажано, щоб у ЗСУ приходили новобранці молодого віку.

"Чомусь у нас горілку з 21 року нормально продавати, а батьківщину захищати з 21 року — це якось зарано. Для мене це дуже-дуже дивна історія", — поділився Лазуткін.

Він наголосив, що українське військо потребує молодих і здорових людей.

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