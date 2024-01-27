Судно перевозило нафту російського походження, придбану за ціною нижче верхньої межі, встановленої країнами "Великої сімки",

Нафтовий танкер фірми "Trafigura", який імовірно перевозив нафту з Росії, зазнав нападу з боку хуситів у Червоному морі, згідно із заявами представників компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

На виході з Червоного моря танкер зазнав ракетної атаки, що є наймасштабнішим нападом з боку хуситів за всю їхню історію.

Відповідальність за атаку на судно Marlin Luanda взяли на себе хусити — повстанці з Ємену. Це судно транспортувало нафту російського походження, використовувану для виробництва пластмаси і бензину. Придбана за ціною нижче встановленої верхньої межі країн "Великої сімки", ця нафта була предметом заяви представника компанії "Trafigura".

За інформацією аналітичної компанії Kpler, судно отримало свій вантаж російського походження через так звану процедуру передання з судна на судно в районі Лаконської затоки, розташованої на півдні Греції.

Зазначений регіон відіграє стратегічну роль у постачанні російської нафти на світовий ринок, а також в опрацюванні постачань, які дотримуються встановленої верхньої межі цін, що може сприяти розвитку більш прихованих форм торгівлі.

Той факт, що "Trafigura", як великий учасник ринку, скориставшись цим методом, явно свідчить про те, що світові компанії готові вдаватися до менш прозорих методів для здійснення експорту російських енергоресурсів.

Нагадаємо, що, на думку політичного оглядача Леоніда Швеця, Захід "розминається" на хуситах, і це вже не коаліція "занепокоєння", що викликає питання у Кремля.

Також повідомлялося, що, за даними журналістів, реакція президента США на атаки хуситів була неоднозначною.