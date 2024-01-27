РЕБ "окопного" типу: у РФ запустили в серію нового вбивцю дронів (відео)

Бійці охрестили такий девайс "сковорідкою". Він має прямокутну форму і може придушити безпілотник, який перебуває в зоні прямої видимості, на дистанції до 500 км.

На східному фронті України помічені оригінальні пристрої, які застосовуються для придушення безпілотників. Фактично, це портативна система радіоелектронної боротьби, яка доступна буквально кожному піхотинцю, через що її називають "РЕБ окопного режиму". Про це в соцмережах розповів український військовослужбовець.

За словами автора відео, пристрій з'явився у противника, через що українські захисники втрачають свої БПЛА, які потрапили в зону прямої видимості. Сам девайс має прямокутну форму та рукоятку, тож бійці на фронті назвали його "сковорідкою" або "глушилкою для дронів".

"Тут є вбудований акумулятор і є різні діапазони. Тобто працює він по каналу управління і GPS. І вони є двох типів", — розповів боєць.

За його словами, існують простіші пристрої, які постійно випромінюють перешкоди. А є більш ефективні, які спершу засікають безпілотник, після чого точково впливають на нього. Причому дальність впливу перебуває в межах 300-500 метрів.

"Перший тип працює з детекцією дронів, після виявлення дрон можна придушити. І другий режим — це коли пристрій випромінює весь час — він постійно глушить дрони", — каже автор відеоролика.

Одна з проблем таких пристроїв, зазначив боєць, полягає в тому, що росіяни почали їх виробляти серійно, і тепер такі девайси можуть розійтися по всіх фронтах. На його думку, це може призвести до масових втрат дронів у ЗСУ, оскільки "окопну РЕБ" майже нереально засікти й знищити, на відміну від стаціонарних систем.

Єдиним рішенням може стати підвищення енергетики ліній, застосовуючи антени для посилення сигналу, підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, 26 січня бійці Сил оборони знищили станцію перешкод Р330Ж і Д30 у районі Челбурди, Херсонської області, за допомогою нового дрона української розробки.