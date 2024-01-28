Ситуація в Авдіївці: окупанти проривають оборону, ЗСУ відповідають шквальним вогнем (відео)

ЗС РФ зосереджуються на відсіканні логістичної дороги та використовують підземні комунікації для свого пересування.

Російські військові намагаються захопити Авдіївку (Донецька область) і атакують місто одразу з трьох боків. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів військовий експерт Ігор Романенко в ефірі національного телемарафону в суботу, 28 січня.

Військовий експерт зазначив, що ЗС РФ зараз намагаються пробити оборону міста на трьох напрямках: на північному, південному (у бік Первомайського) і атакуючи Авдіївку "в лобову".

Ситуація навколо міста Авдіївка залишається напруженою та нестабільною

На північному напрямку, в районі Степового, противник зараз концентрується на діях з відсікання логістичної дороги з цього напрямку на південь. Це гирло зменшилося свого часу з 10 до 4 км, що дає можливість окупантам обстрілювати, тримати під вогневим впливом. Це в районі комплексу ресторану "Бревно", уточнив експерт Ігор Романенко.

У районі ресторану "Царське полювання" російські окупанти для проходу використовують підземні комунікації, а в цивільній забудові Авдіївки вже тривають бої. На півдні ж ЗС РФ пересуваються в напрямку Первомайська. Тут останнім часом, за словами Ігоря Романенка, бійці ЗС РФ концентрують свою артилерію, щоб завдавати вогневих ударів по позиціях українських воїнів.

Як зі свого боку повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Бійці стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Нагадаємо, 25 січня ми писали про те, що за тиждень-півтора ЗС РФ почнуть великий штурм Авдіївки. За словами військового аналітика Андрія Крамарова, безпосередньо перед штурмом міста окупанти перекинуть ще 10-20 тисяч. У РФ серйозні резерви для атаки на таке місто як Авдіївка.

Так само ми писали про те, що ЗСУ влаштували окупантам справжню "м'ясорубку". Завдяки контратакам вдалося вибити ворога з "Царського полювання" і "Зеніту". Також ЗСУ затиснули в коридор окупантів у дев'ятому мікрорайоні і навряд чи росіяни врятуються, зазначає ветеран АТО.