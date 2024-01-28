Франція зможе відправляти для ЗСУ по 3 тисячі снарядів щомісяця, – Міноборони

Французькі заводи планують виготовити для України 78 одиниць колісних самохідних артилерійських установок Caesar, шість з яких нададуть українським військам найближчим часом.

Франція зможе відправляти Україні по 3000 снарядів щомісячно. Про це повідомив Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони України, в інтерв'ю виданню NV.

Інформацію стосовно постачання 155-мм снарядів, з його слів, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Це стосуватиметься саме французьких артсистем.

Він наголосив на тому, що офіційний Париж знову продемонстрував стійкість підтримки України. Франція планує виготовити для України 78 одиниць колісних самохідних артилерійських установок Caesar. Шість з них нададуть українським військам найближчим часом.

Допомога від Франції для України

Франція підготувала 6 тисяч українських військовослужбовців. Навчання українських бійців проходило на території Польщі та Франції. Зокрема, розповів керівник Міноборони Себастьян Лекорню, країна надала озброєння, яке активно застосовується на передовій. Міністр наголосив на тривалій підтримці ЗСУ в різних галузях, зокрема щодо озброєння та боєприпасів.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував нову партію допомоги Україні, у яку увійдуть 40 авіаційних ракет Scalp. Також політик заявив, що у лютому 2024 року планує відвідати Київ. Влітку 2023 року Україна могла отримати 50 ракет Scalp, здатних долетіти до баз військ РФ в окупованому Криму. Після цього ворог втратив на півострові кілька важливих об'єктів.

Також 17 січня Франція анонсувала постачання сотень бомб Україні. Українська армія може отримати французькі авіабомби AASM Hammer, які летять на відстань до 100 км. Це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 13 січня заявив, що Париж й надалі намагатиметься покращувати юридичні та організаційні межі, щоб співпраця з Києвом ще краще розвивалася. Згідно з його заявою, Париж має намір продовжувати покращувати юридичні та організаційні структури для більш ефективного розвитку співпраці з Києвом.