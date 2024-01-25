"Робіть що хочете": міністр оборони ФРН відреагував на критику Кулеби щодо постачання снарядів

Пісторіус заявив, що РФ перейшла на військову економіку, а його країні немає необхідності це робити.

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Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав не порівнювати постачання снарядів із КНДР до Росії та від Заходу Україні. Про це пише BILD.

Так, очільник оборонного відомства ФРН відреагував на слова очільника українського МЗС Дмитра Кулеби з приводу того, що КНДР краще допомагає снарядами РФ, ніж Захід Києву. Борис Пісторіус заявив, що не погоджується з таким порівнянням.

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"Це заяви Куліби, якими ми їх знаємо. Він має схильність до поляризації та ескалації. Це його право у тій ситуації, в якій перебуває його країна. Але північнокорейські поставки я розглядаю дещо в іншому світлі. Їх може бути багато, але їх якість на суттєво іншому рівні", — сказав Пісторіус.

Він додав, що РФ перейшла на військову економіку, а Німеччині немає необхідності це робити.

"Росія – це диктатура. І вона перейшла на військову економіку. Ні те, ні інше не потрібне нам у Німеччині. Ми не можемо сказати промисловості: "Робіть, що хочете, але нам треба укладати контракти'", — сказав він.

Голова обороонного відомства зазначив, що територіальні завоювання Росії незначні, а зусилля Путіна величезні та нелюдські, особливо у східних регіонах, але українці продовжують дуже успішно оборонятися, особливо на півдні країни та на сході.

Нагадаємо, що 24 січня керівник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що дискусії про постачання крилатих ракет Taurus тривають. Він запевнив, що вони не використовувалися б для атак по Росії.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Фокусу підтверджував, що захисники хочуть Taurus. Він зазначив, що такі ракети потрібні для ефективних ударів по ворогу.